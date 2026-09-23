Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν στη σύνοδο των G20 – Ρωσία και Ουκρανία ενδιαφέρονται για περιορισμένη εκεχειρία, λέει ο Ρούμπιο

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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα στους δημoσιογράφους ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για μια περιορισμένη εκεχειρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και την διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές.

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ρούμπιο είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη G20, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή του Πούτιν στη G20 θα ήταν ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Τραμπ.

Για τις χθεσινές συνομιλίες με τους Ιρανούς είπε πως ήταν κυρίως «μια ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα απαιτούσε να γίνει σκληρή δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει και στρατιωτικές επιλογές.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να κρατάμε ανοιχτά τα Στενά» του Ορμούζ, πρόσθεσε.

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