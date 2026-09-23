Πεζεσκιάν στη ΓΣ του ΟΗΕ: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τα θύματα τρομοκρατίας – Δολοφόνησαν τον ηγέτη μας χωρίς λόγο»

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Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ την Τρίτη.

«Είχα ετοιμάσει μια ομιλία για να σας παρουσιάσω χθες. (Τότε), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μας χαρακτήρισε τρομοκράτες», είπε. «Έχουμε υπάρξει θύματα τρομοκρατίας».

#BREAKING

President @drpezeshkian delivers his address to the 81st UN General Assembly in New York. pic.twitter.com/rOfj7VVhxs — Tehran Times (@TehranTimes79) September 23, 2026

Στις πρώτες στιγμές της ομιλίας του, ο Ιρανός ηγέτης σήκωσε μια εικόνα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο κτήμα του στην Τεχεράνη την πρώτη ημέρα της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν.

Κρατούσε επίσης φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο.

Μια διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για το Ιράν δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν πίσω από δύο στρατιωτικές επιθέσεις σε ένα σχολείο και μια αθλητική εγκατάσταση στο Ιράν και ότι αυτές συνιστούσαν εγκλήματα πολέμου.

Την Τρίτη, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του για να υποστηρίξει τον πόλεμό του κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι εμπόδισε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να «εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα μόλις ο Ιρανός πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα.

U.S. delegation leaves the assembly as Pezeshkian speaks at the UNGA. pic.twitter.com/C4tbNZpAxt September 23, 2026

Πεζεσκιάν: Το Ιράν χρειάζεται πυρηνική ενέργεια, όχι πυρηνική βόμβα

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν χρειάζεται ειρηνική πυρηνική ενέργεια, όχι πυρηνική βόμβα.

«Για τη χώρα μας, η ειρηνική πυρηνική τεχνολογία αποτελεί μέρος της εγγενούς προόδου μας», είπε.

«Το Ιράν δεν δέχεται η πυρηνική τεχνολογία να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση ορισμένων, μιας χούφτας».

Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν αποτελεί σημαντικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Τραμπ να επιμένει να το παραδώσει το Ιράν.

Διαθέτει πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που ισχυρίζεται ότι προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά οι δυτικές δυνάμεις και το Ισραήλ υποψιάζονται ότι σκοπεύει να αναπτύξει τα μέσα για την κατασκευή ατομικών βομβών.

«Το λέμε ξεκάθαρα, όχι πυρηνικά όπλα και κανένας περιορισμός στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία», είπε.

«Το Ιράν δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε παράδοση»

«Έχουν μάθει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αναγκαστεί να παραδοθεί», είπε ο Πεζεσκιάν για τους εχθρούς του έθνους.

«Το Ιράν ποτέ, μα ποτέ δεν υπήρξε επιτιθέμενος, ποτέ δεν ξεκίνησε πόλεμο και πάντα έδειχνε τη δέσμευσή του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι μας ούτε θα γονατίσουμε».

Pezeshkian: “Our defense system was built so that no one would think bombing Iranian cities would go unanswered. We do not seek anyone’s permission to defend Iran.” pic.twitter.com/DrTBUeMM6e — Tehran Times (@TehranTimes79) September 23, 2026

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, ο Πεζεσκιάν του Ιράν είπε:

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να έχει ελεύθερη πρόσβαση και να κερδίσει από μια πλωτή οδό, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί αυτήν την πλωτή οδό για να μας επιβάλει τις επιθέσεις του, να μας επιβάλει ανασφάλεια, να μας απαγορεύσει την πρόσβαση στις δικές μας πλωτές οδούς».

Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε «επέκταση του πολέμου δεν θα οδηγήσει σε ασφάλεια».

Στη συνέχεια, μίλησε για την κατάσταση στην Παλαιστίνη λέγοντας ότι παραμένει «μια ανοιχτή πληγή στη συνείδηση ​​της διεθνούς κοινότητας» και «ένα σύμβολο της αποτυχίας των διεθνών μηχανισμών για την πρόληψη των δεινών των αμάχων».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη αγνοώντας την Παλαιστίνη. Η διαρκής ειρήνη στη Δυτική Ασία είναι αδύνατη χωρίς δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».

Παρά την κριτική που άσκησε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει έτοιμο για διάλογο και διπλωματία, αλλά όχι υπό βία ή απειλές.

Ρούμπιο: Η συμφωνία με το Ιράν απαιτεί σκληρή δουλειά με την πάροδο του χρόνου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα απαιτούσε σκληρή δουλειά σε βάθος χρόνου, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είχε επίσης στρατιωτικές επιλογές.

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