Νέα επεισόδια του Άδωνι Γεωργιάδη με δημοσιογράφους, επειδή ρώτησαν κάτι που δεν του άρεσε

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Πυκνώνουν τα ανησυχητικά περιστατικά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη με δημοσιογράφους ΜΜΕ.

Η ακραία φράση «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;» στο πλαίσιο απάντησης του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου τόλμησε να ρωτήσει αν η ΝΔ με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να συγκυβερνησει με το δεύτερο σε δυναμικότητα κόμμα, εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ, ούτε ως αστείο δεν έπρεπε να εκστομιστεί από τον υπουργό στην εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» του Αction 24.

Βέβαια ο Ελευθερόγλου αντιγύρισε «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή την λογική». Και η στάση του παραήταν πολιτισμένη. Οπότε το προβεβλημένο στέλεχος της Κυβέρνησης, απάντησε «Καλά πλάκα έκανα», διεκπεραιωτικά, για τους τύπους. Η απαξίωση και η προσβολή όμως είχε γίνει.

Το περιστατικό στο επίμαχο βίντεο από το 21.55 και έπειτα.

Ακριβώς εκεί- στην πλάκα– είναι το επικίνδυνο. Κατ΄αρχήν άλλο η πλάκα και άλλο το χιούμορ. Η ειδοποιός διαφορά είναι τεράστια. Πάμε παρακάτω. Η χαλαρή στάση των δημοσιογράφων, όπως και εκείνη των συναδέλφων τους στην επιλεκτική ενημέρωση Λιόλιου, πρέπει να προβληματίζει.

Η ανοχή στον χαβαλέ με μπάφο, σε μια ενημερωτική εκπομπή υποβαθμίζει την ποιότητα της, απαξιώνει τον δημοσιογράφο, την εργασία του και δίνει λαβές για αναπαραγωγή της συμπεριφοράς.

Ο υπουργός «βγήκε» επίσης στην ραδιοφωνική εκπομπή των Ιορδάνη Χασοπόπουλο– Ανθής Βούλγαρη στο Mega News 104.6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα ιατρεία. Η συζήτηση πήρε «φωτιά», όταν στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα και οι ευθύνες που αποδίδονται, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αντιδρά έντονα στα όσα τέθηκαν στον αέρα. Επιτέθηκε φραστικά στους δημοσιογράφους χαρακτηρίζοντας τους κομπογιαννίτες.

Τέτοιες συμπεριφορές, όπως και η προηγούμενη τον Φεβρουάριο στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews απέναντι στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, φαίνεται δεν είναι απαράδεκτες για τον πολιτικό. Ωστόσο σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά αρχικά τους ίδιους, τους συναδέλφους με τους οποίος κάνουν εκπομπές, τους συναδέλφους τους στο ρεπορτάζ και γενικότερα, τους ενημερωτικούς οργανισμούς, τις δημοσιογραφικές ενώσεις.

Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, καλλιεργεί την κλιμάκωση τους. Η ανοχή επίσης απαξιώνει την εργασία του δημοσιογράφου και την αξία του Μέσου. Αποτελεί πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης. Για τα ίδια αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα για τα οποία προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη οργανισμοί όπως το CNN, το MS ΝΟW, το Politico στις ΗΠΑ.

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