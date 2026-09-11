Η Σκορδά, η Κοσιώνη, ο Χιώτης και ο Παυλόπουλος, το ντίνερ του ΑΝΤ1, το νέο μοντέλο ενημέρωσης του Ομίλου και ένα ματσάκι… άνευ περιγραφής

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Πρωί- όχι πολύ νωρίς- και ανάλαφρα η Φαίη τα γουίκεντς

Στην πρωινή ζώνη του ΣΚ εν τέλει θα απασχοληθεί στον ΑΝΤ1 η Φαίη Σκορδά. Θα κάνει αυτό που ξέρει…. Θα παρουσιάζει μια εκπομπή με ανάλαφρο περιεχόμενο και ορισμένους να την συνδράμουν. Αν τύχει κάτι έκτακτο στην επικαιρότητα, μια ενημερωτική παρέμβαση θα υποστηρίζεται από την εκπομπή.

Επικεφαλής με «κοντό» ορίζοντα…

Δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ισχύει στην προκειμένη περίπτωση το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού». Ωστόσο δεν έχει περάσει απαρατήρητο- έως ασχολίαστο- το γεγονός ότι νεόκοπο υψηλόβαθμο στέλεχος ΜΜΕ σε νευραλγικό πόσο τομέα έχει σύμβαση με διάρκεια έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Είθισται σε τέτοιες θέσεις οι συμβάσεις να είναι διετείς ή έστω ετήσιες.

Από την στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα δεν έχει περάσει καιρός πολύς, φαίνεται όμως ότι είναι αρκετός για να καταγράφονται μουρμούρες από διάφορες κατευθύνσεις με χαρακτηριστικά αμφισβήτησης. Πάντως μέχρι την Πρωτοχρονιά απομένουν περίπου 110 ημέρες. «Que sera sera» που είχε πει έμμετρα η Ντόρις Ντέι στο Χιτσκοκικό «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» του 1956.

Με άλλον αέρα η ενημέρωση στον ΑΝΤ1

Δεδομένη είναι η πρόθεση του Ομίλου ΑΝΤ1, ο ιστορικός τηλεοπτικός σταθμός να ανατοποθετηθεί στον ανταγωνισμό και με επιδραστικό ρόλο.

Σε μια περίοδο με συντηρητικά χαρακτηριστικά στον τομέα της ελληνικής μυθοπλασίας το βάρος και λόγω πολιτικών εξελίξεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων πέφτει στην ενημέρωση.

Ο ΑΝΤ1 με την έναρξη της σεζόν έδωσε στίγμα. Σοβαρότητα, ακρίβεια, ρυθμός και ταχύτητα στην μετάδοση της είδησης χωρίς φιοριτούρες. Τα στοιχεία αυτά είναι ευδιάκριτα ήδη από την πρώτη ημέρα έναρξης του κεντρικού δελτίου με το Νίκο Χατζηνικολάου και την Σία Κοσιώνη στην ανάλυση/αποκωδικοποίηση σε κρίσιμα ζητήματα.

Το ίδιο παρατηρείται στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Βασίλη Χιώτη-Άκη Παυλόπουλο.

Και bonding μεταξύ τυριού και αχλαδιού υπο το σεληνόφως…

Θα σας γελάσω αν εκείνο το βράδυ, από τα προηγούμενα, το γκάδερινγκ έγινε και υπο τις μελωδίες του «Moonlight serenade» του Γκλέν Μίλερ. H ουσία είναι πως η ανταπόκριση παρουσιαστών, δημοσιογράφων και στελεχών του ΑΝΤ1 σε πρόσκληση σε δείπνο, λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, ήταν σχεδόν καθολική. Δεν ήταν εκεί όσοι είχαν ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Παλιοί και νέοι, από την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και το μάνατζμεντ είχαν την ευκαιρία να τα πούν χωρίς την πίεση της δουλειάς. Η συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση της ανανεωμένης ομάδας του σταθμού πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Ματσάκι άνευ περιγραφής, σαν πιτόγυρο χωρίς τζατζίκι…

Έγινε κι αυτό. Τηλεοπτική κάλυψη αγώνα αφαιρετικής αισθητικής προσέγγισης από την ΕΡΤ. Την Κυριακή έκανε σουρπρίζ, μεταδίδοντας τον αγώνα Πανιωνίου- Αστέρα Β, της Super League 2, χωρίς περιγραφή/σχολιασμό από το ΕΡΤΣΠΟΡΤ2 του ERTFLIX και χωρίς σκηνοθεσία. Ο αγώνας,κανονικά, ήταν- λέει- να καλυφθεί από στοιχηματική που είχε τα δικαιώματα και να μεταδοθεί από συνδρομητική δορυφορική πλατφόρμα σύμφωνα με σχετική σύμβαση. Λέγεται δε ότι η ΕΡΤ μίσθωσε μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων για το ματς. Η… μινιμαλιστικής αισθητικής απευθείας μετάδοση επεσε στην αντίληψη φιλάθλων/τηλεθεατών και στήθηκε «γλέντι» στα σόσιαλ, «στολίζοντας» την ΕΡΤ με διάφορα εμπνευσμένα.

Προσαρμοστικότητα ή «θάνατος»

Οι ξένοι τα λένε τσεκουράτα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε τηλεοπτικά δίκτυα παλαιού τύπου πρέπει να προετοιμαστούν. Ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται της συνδεδεμένες ιντερνετικές τηλεοπτικές υπηρεσίες (της).

Να και η πρόβλεψη. Μέχρι το 2030 θα κυριαρχήσουν οι Google (με το YouTube), το Netflix και η Amazon (με το Prime Video).

Το αναφέρει σε έκθεση της η εταιρεία ερευνών και συμβουλευτικής Omdia του Λονδίνου, δίδοντας εκτίμηση πως η παγκόσμια διαφήμιση στην συνδεδεμένη ιντερνετική τηλεόραση (CTV) σχεδόν θα διπλασιαστεί εντός τετραετίας. Με αριθμούς, η πίτα θα διαμορφωθεί στα 81 δις. δολάρια παγκοσμίως το 2030, από 44 δις. δολάρια που μετρήθηκε το 2025.

Η Omdia, επισημαίνει μερικά σημαντικά κομμάτια του παζλ, και περιγράφει μια αντίληψη ολιστικής αντιμετώπισης της οικιακής ψυχαγωγίας με επίκεντρο την τηλεοπτική συσκευή. «Η μάχη για το σαλόνι δεν αφορά πλέον μόνο τη ροή περιεχομένου. Αφορά όλο και περισσότερο τον έλεγχο της πλατφόρμας, της διαφήμισης, του λειτουργικού συστήματος, των δεδομένων και, τελικά, της σχέσης με τον καταναλωτή», αναφέρει η εταιρεία.

Πρόσφατος δείκτης για ότι σταδιακά συντελείται στον τομέα των οπτικοακουστικών ΜΜΕ το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Channel 4 με απολύσεις σε ποσοστό 28% του προσωπικού του το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1276 άτομα.

Υποστηρίζεται ότι με το υπάρχον λειτουργικό μοντέλο του, το C4 είναι όλο και πιο απομονωμένο σε έναν κόσμο όπου ξεπερνιέται σε μέγεθος από ορισμένους προμηθευτές παραγωγής, ανταγωνιστικά δίκτυα και ψηφιακούς γίγαντες της το YouTube.

Ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές της δυνάμεις, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί τη συρρίκνωση της διαφημιστικής αγοράς και την αύξηση του κόστους παραγωγής. Νωρίτερα, το BBC είχε εξαγγείλει πρόγραμμα απολύσεων 2.000 ατόμων.

Η εγχώρια τηλεοπτική αγορά κάνει κινήσεις προσαρμογής. Θέμα χρόνου είναι να φανεί ποιες και σε ποιο βαθμό θα είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν-και πώς- οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οργανώνονται…

Τα καλωδιακά και τα συνδρομητικά τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ θεωρούνται ξεπερασμένο μοντέλο ψυχαγωγίας. Το 90% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ πληρώνει για τουλάχιστον μία πλατφόρμα streaming και το 68% των συνδρομητών επιλέγουν οικονομικά «πακέτα» που περιλαμβάνουν διαφημίσεις. Ο μέσος καταναλωτής στις ΗΠΑ έχει τέσσερις συνδρομές σε υπηρεσίες streaming.

Τα παραδοσιακά δίκτυα δεν το βάζουν κάτω και προσπαθούν να διευρύνουν τη συνδρομητική βάση τους με νέα προϊόντα, πέραν της πολιτικής δημιουργώντας περιεχόμενο με θεματολογίες γύρω από τον τρόπο ζωής, την ορατότητα και τις κοινωνίες.

Το MS Now παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα συνδρομών το καθένα από τα οποία επικεντρώνεται στην προώθηση ενός πολύ διαφορερικού τρόπου ζωής και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στο προοδευτικό κοινό του έναν ασφαλή χώρο για να αλληλεπιδρά με προσωπικότητες του δικτύου αλλά και να τους παρακολουθεί σε σύντομους κύκλουςς ειδήσεων.

Το Fox Nation εστιάζει περισσότερο σε προγράμματα πίστης/θρησκείας και οικογενειακού τρόπου ζωής.

Το CNN κυκλοφόρησε τον Μάιο την πρώτη από μια σειρά εφαρμογών για τον τρόπο ζωής που αναμένεται να κυκλοφορήσουν, την «CNN Weather». Το Fox κυκλοφόρησε μια εφαρμογή για τον καιρό το 2021.

Το CNBC αφού λάνσαρε συνδρομητική υπηρεσία για ιδιωτικές επενδύσεις το 2021, σχεδιάζει να επεκτείνει την ειδησεογραφική κάλυψή του πέρα από τις χρηματαγορές σε τομείς όπως ο αθλητισμός αλλά και η συμβολή της γυναίκας στην οικονομία και η συμμετοχή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Με επιρροές από τη «Γενιά του 30» η νέα οπτική ταυτότητα των καναλιών της ΕΡΤ

Επιρροές από το σημαντικότερο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα της νεότερης Ελλάδας, την «Γενιά του 30» έχει η νέα οπτική ταυτότητα των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ. Οι καθαρές φόρμες, η γεωμετρική αφαίρεση και η κίνηση δημιουργούν ένα πλαίσιο, έναν χώρο μέσα στον οποίο «μπαίνει» η πραγματικότητα: οι άνθρωποι, οι ιστορίες, η ενημέρωση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία. Καλά τα τεχνικά ψηφιακά εργαλεία αλλά όλα αυτά ήταν προϊόντα teamwork που ανέπτυξαν οι Γιώργος Μπακαλάκος (γενικός δ/ντης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης) Βάνα Θεοφανίδου ((δ/ντρια Marketing), Μάγδα Μαργαρίτη (Προϊσταμένη Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού), Λάμπρος Λάλος (Concept/ Art direction), Πέτρος Καλλούδης, Ευαγγελία Μωραΐτου, Όλγα Μαγγιλιώτου (Art direction/ Motion design/ Automation), Βάσια Παπανικολάου, Δημήτρης Αγγελόπουλος, Μάγδα Γιαννακοπούλου, Φοίβος Κακκαβός (Execution),

Γιώργος Πατεράκης, Βασίλης Τζανής, Ευαγγελία Παρδάλη, Χρήστος Απέργης, Στάθης Σαλβάνος, Φραγκίσκος Φαντόπουλος, Μιχάλης Μινακούλης, Όλγα Καλογήρου (Σκηνοθέτες trailer), Γιάννης Δούκας, Νίκος Χατζόπουλος, Ραφαέλα Μασίνα (Visual applications), Χρήστος Παλαντζάς, Νάντια Δανέζου (παραγωγή), Μόιρα Βαρδάκη, Γιώτα Πουλοπούλου (Coordination) και Γιάννης Ψυχογιός (Sound design).

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