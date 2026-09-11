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11.09.2026 14:21

Τα ραδιόφωνα «έλιωσαν» τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη

11.09.2026 14:21
mazwnakis giwrgos

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Σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε πάντες η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το ραδιόφωνο άδραξε την ευκαιρία διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο και συναισθηματικά φορτισμένο playlist.

Μέσα σε 60 λεπτά 117 ραδιοσταθμοί σε Ελλάδα και Κύπρο αναμετέδωσαν 241 φορές 50 τραγούδια του ιδιοσυγκρασιακού ερμηνευτή, σύμφωνα με στοιχεία του Media Inspector που παρουσιάζει το zappit.

Πρώτο με διαφορά από τα άλλα ήταν το «Ανήκω σε μένα» το οποίο σε μια ώρα μεταδόθηκε 49 φορές. 16 αναπαραγωγές καταγράφηκαν για το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», δεύτερο στη σειρά.

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