Τα ραδιόφωνα «έλιωσαν» τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε πάντες η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το ραδιόφωνο άδραξε την ευκαιρία διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο και συναισθηματικά φορτισμένο playlist.

Μέσα σε 60 λεπτά 117 ραδιοσταθμοί σε Ελλάδα και Κύπρο αναμετέδωσαν 241 φορές 50 τραγούδια του ιδιοσυγκρασιακού ερμηνευτή, σύμφωνα με στοιχεία του Media Inspector που παρουσιάζει το zappit.

Πρώτο με διαφορά από τα άλλα ήταν το «Ανήκω σε μένα» το οποίο σε μια ώρα μεταδόθηκε 49 φορές. 16 αναπαραγωγές καταγράφηκαν για το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», δεύτερο στη σειρά.

Διαβάστε επίσης

MEGA: Και ο Μανώλης Κονταρός στα «Δυο μαύρα πουκάμισα»

Μαζωνάκης: Συγκινούν οι συνεργάτες του στο «The Voice» – «Α, ρε Γιώργο… πολύ νωρίς – Μακάρι να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ» (Videos/Photos)

Σειρές για… γέλια – Οι κωμικές σειρές που έχουν ετοιμάσει τα κανάλια τη σεζόν 2026-2027