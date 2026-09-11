Μαζωνάκης: Συγκινούν οι συνεργάτες του στο «The Voice» – «Α, ρε Γιώργο… πολύ νωρίς – Μακάρι να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ» (Videos/Photos)

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Θλίψη και οδύνη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να δηλώνει σοκαρισμένος από την απώλεια του τραγουδιστή.

Ανάμεσά τους, η οικογένεια του The Voice of Greece, το μουσικό talent show όπου τα τελευταία χρόνια ο τραγουδιστής έβαλε τη δική του πινελιά.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ» ανέφερε ο όμιλος του ΣΚΑΪ στην ανακοίνωσή του.

Acun Ilicali: «Πάντα θα θυμάμαι τη μεγάλη σου καρδιά»

Δημοσιεύοντας ένα story με αναμνήσεις από την ημέρα που του πρότεινε να γίνει κριτής στο The Voice, ο Acun Ilicali αποχαιρέτησε με τη σειρά του τον τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με μοναδικό πνεύμα και μεγάλη καρδιά.

«Μοιάζει σαν χτες όταν 10 χρόνια πριν στην Κρήτη σου πρωτοζήτησα να γίνεις κριτής στο The Voice of Greece. Μοιραστήκαμε τόσες αναμνήσεις και τόσες αξέχαστες στιγμές μέσα στα χρόνια. Πάντα θα σε θυμάμαι όπως ήσουν, με το μοναδικό σου πνεύμα και τη μεγάλη σου καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Χρήστος Μάστορας: « Α, ρε Γιώργο… πολύ νωρίς»

«”Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή…” Α ρε Γιώργο… πολύ νωρίς…» έγραψε, στο δικό του post, ο Χρήστος Μάστορας ο οποίος ήταν επίσης κριτής στο The Voice.

Έλενα Παπαρίζου: «Σε λάτρεψε ο κόσμος και θα συνεχίσει να σε λατρεύει»

Τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο, η τραγουδίστρια αποχαιρετά τον αγαπημένο της φίλο και συνάδελφο, επισημαίνοντας πόσο δοτικός άνθρωπος ήταν και πόσο ο κόσμος τον λάτρεψε.

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα. Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου. Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου. Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν. “Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα για σένα. Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας» τόνισε.

Πάνος Μουζουράκης: «Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη»

Από την πλευρά του, ο Πάνος Μουζουράκης αφιέρωσε τη συναυλία που πραγματοποίησε στη Λεμεσό στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εμφανώς συγκινημένος από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη θλίψη του, ενώ μοιράστηκε και κάποιες στιγμές που πέρασαν μαζί.

«Ο Γιώργος σύμφωνα με πίστη και θεωρίες, είναι κάπου εδώ, περιφέρεται και μας παρακολουθεί… αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστειάκια για αυτό το θέμα» είπε, αναφερόμενος στην πρώτη φορά που τον είδε επί σκηνής και τον συνάντησε, στην Κρήτη. Μια φωνή, μια σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό. Πήγα μετά στα καμαρίνια να τον συγχαρώ και θυμάμαι μου λέει ωχ… εμένα συνήθως δεν έρχονται συνήθως συνάδελφοι να με δούνε. Δεν ήμουν σίγουρος αν το είπε για αστείο. Αλλά νομίζω έτσι ήταν όλοι η γνωριμία μας. Δεν ήμουν σίγουρος… Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Γιώργος Καπουτζίδης: «Μακάρι να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ»

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το τεράστιο κοινό που αφήνει τόσο στη μουσική όσο και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Όπως τόνισε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας χαρακτήρας και μια προσωπικότητα που «δεν μπορούσες να μην αγαπήσεις», ένας τραγουδιστής που είχε ανάγκη την αγάπη του κόσμου που εκείνος του χάριζε απλόχερα, μια αγάπη που την άξιζε…

«Είναι χαρά μου να μιλήσω για το Γιώργο. Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι. Και εγώ τον αγαπούσα πολύ. Συνδεθήκαμε τα δύο τελευταία χρόνια στο Voice. Και ήθελα απλώς να πω στον κόσμο ότι έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε. Ήταν πολύ αληθινός, ήταν μοναδικός, σπάνιος. Δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Γιώργο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Γιώργο. Σε αφόπλιζε με τα σωστά του, με τα λάθη του. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά που έβλεπε από τον Γιώργο, τα περίεργα, τα μοναδικά, τα έβλεπε γιατί ο Γιώργος έτσι ήταν. Δεν τα έκανε επιτηδευμένα για να τον αγαπήσουμε, δεν τα έκανε για να προκαλέσει, δεν τα έκανε για να συζητηθεί, να γίνει viral. Ήταν έτσι. Και αυτό καταλάβαινε και ο κόσμος και τον αγαπούσε. Δεν τα έκανε για να πουλήσει εισιτήρια ή για να πουλήσει δίσκους. Τα έκανε γιατί ήταν αληθινός και άκουγε την καρδιά του και αυτήν άκουσε μέχρι και το τέλος. Και του είπε η καρδιά του “ας σταματήσουμε” και απλώς έτσι σταμάτησε» είπε και πρόσθεσε:

«Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Έχω πολλές, πολλές, πολλές ιστορίες να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Θα έρθω και από κοντά με μεγάλη χαρά και θα μιλήσουμε. Δεν κουράζομαι να μιλάω για τον Γιώργο πραγματικά. Τον είχαμε στην καρδιά μας πολύ και θέλω να πω “συλλυπητήρια” σε όλους τους δικούς του ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Μαζί πονάμε και μαζί θα τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε πάντοτε πιστεύω. Δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά. Είναι κάτι μαγικό που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και θα το ξαναπώ, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τόσο καλά με άνθρωπο που να είναι τόσο διαφορετικός από μένα. Δηλαδή, καμιά φορά μου έλεγε “Θέλω να έρθω στην Αίγινα, θέλω να έρθω στην Αίγινα” και του έλεγα “Ναι, βρε Γιώργο, να ‘ρθεις”. Και μετά σκεφτόμουν “άμα έρθει ο Γιώργος στην Αίγινα τι θα κάνουμε;” Εγώ κοιμάμαι από τις δέκα. Αυτός στις δέκα θα πιει τον πρώτο του καφέ για να, για να δούμε πώς θα περάσουμε. (Γελάει). Κάπως λίγο σε παράσερνε βέβαια στον κόσμο του και πήγαινες με τον ρυθμό του. Ήτανε μοναδικό αυτό που είχε. Δεν εξηγείται, δεν αντιγράφεται. Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστός. Γι’ αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι την άξιζε αυτή την αγάπη πραγματικά και να μη σταματήσει να τη δείχνει. Την είχε ανάγκη. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ».

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