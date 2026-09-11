Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλινικότρυπες» που πωλούν ελπίδα στους ασθενείς – Τι αποκαλύπτει η διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του «Παπανικολάου» στο topontiki.gr

Takeaways by to pontiki AI Πολλά ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές προωθούν μη τεκμηριωμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα ή πλασμαφαίρεση, υποσχόμενα αποτελέσματα για σοβαρές παθήσεις και την αντιγήρανση.

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής καταγγέλλει την έλλειψη ελέγχων και την απουσία κανονιστικού πλαισίου για αυτές τις πρακτικές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις συχνά στερούνται επιστημονικής έγκρισης από αρμόδιους οργανισμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Οι πολίτες οφείλουν να ζητούν πλήρη τεκμηρίωση για την ασφάλεια και την αδειοδότηση κάθε μεθόδου πριν υποβληθούν σε οποιαδήποτε κυτταρική θεραπεία.

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Το «σκοτεινό πρόσωπο» της ιατρικής επιστήμης έχει αποκαλυφθεί σε όλο του το μεγαλείο, με το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα, ιατρεία και ιδιωτικές κλινικές, διαφημίζουν «θαυματουργές» θεραπείες με βλαστοκύτταρα ή πλάσμα («stem cell therapy», «anti-aging», «detox»,) που αφορούν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση, στυτική δυσλειτουργία, αλλά και θεραπείες αντιγήρανσης και αναζωογόνησης. Το ερώτημα είναι: Γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί εάν όλες αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι είναι εγκεκριμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων (FDA);

Ή ο κάθε γιατρός και ιδιωτική κλινική μπορεί να υπόσχεται ότι θέλει και να πουλάει ελπίδα σε απελπισμένους ασθενείς που σπεύδουν ακόμα και σε μικρά ιατρεία για να υποβληθούν σε αυτές τις «θαυματουργές» θεραπείες; Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ο χαρακτηρισμός «κλινικότρυπες» που χρησιμοποιούν όσοι γνωρίζουν την χαοτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα. Ένας χαρακτηρισμός, που ομολογουμένως, αποδίδει εξαιρετικά το επικίνδυνο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο και του ιατρικού τουρισμού.

Για όλα αυτά μιλάει στο topontiki.gr η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) Ευαγγελία Γιαννάκη, Αιματολόγος, Διευθύντρια ατην Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων – Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΓΘΑΙ έχει επανειλημμένα καταγγείλει εγγράφως στον ΕΟΦ, τον ΕΟΜ και το υπουργείο Υγείας, αυτές τις μεθόδους και ζητάει να γίνονται έλεγχοι τόσο στις άδειες λειτουργίας αυτών των ιατρείων και κλινικών όσο και εάν είναι εγκεκριμένες οι μέθοδοι που εφαρμόζουν από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού (EMA,FDA). Επιπλέον στις 27 Απριλίου 2026, είχε διοργανώσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ανοικτή ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς», με στόχο την υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την προστασία των ασθενών από παραπλανητικές πρακτικές.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο οι ειδικοί επεσήμαναν τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένα κέντρα («κλινικοτρύπες») που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών. Παρακάτω η Αιματολόγος Ευαγγελία Γιαννάκη, η κατ’ εξοχήν αρμόδια, μας απαντάει στις ερωτήσεις μας και «ξετυλίγει το κουβάρι» της σημερινής άναρχης κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, με τις «καινοτόμες θαυματουργές θεραπείες».

Η πλασμαφαίρεση ενδείκνυται ως θεραπεία αντιγήρανσης ή αναζωογόνησης; Και εάν ναι, ποιες ιατρικές ειδικότητες πρέπει να την εφαρμόζουν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αποτελεί καθιερωμένη ιατρική εξωσωματική θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες ενδείξεις, κυρίως σε ορισμένα αιματολογικά, νευρολογικά, αυτοάνοσα και ανοσολογικά νοσήματα. Δεν αποτελεί σήμερα εγκεκριμένη θεραπεία αντιγήρανσης, «αναζωογόνησης» ή ευεξίας και δεν υπάρχει επαρκής κλινική τεκμηρίωση ώστε να συνιστάται ως θεραπευτική παρέμβαση σε υγιή άτομα με σκοπό την επιβράδυνση της γήρανσης ή την «αναζωογόνηση» του οργανισμού.

Όταν η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται για αναγνωρισμένη ιατρική ένδειξη, πρόκειται για ιατρική πράξη που πρέπει να εφαρμόζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε κατάλληλα αδειοδοτημένη και εξοπλισμένη μονάδα, με δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση σημαντικού όγκου πλάσματος και την αντικατάστασή του με κατάλληλο υγρό υποκατάστασης, συνήθως λευκωματίνη ή, ανάλογα με την ένδειξη, αλλογενές πλάσμα, ώστε να διατηρείται ο ενδαγγειακός όγκος και η αιμοδυναμική σταθερότητα.

Επομένως, η πλασμαφαίρεση δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται στους πολίτες ως «αποτοξίνωση», ή αποδεδειγμένη μέθοδος αντιγήρανσης. Όταν προτείνεται για τέτοιο σκοπό, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές εάν πρόκειται για ερευνητική παρέμβαση στο πλαίσιο εγκεκριμένης κλινικής μελέτης και ποια είναι η ακριβής επιστημονική και κανονιστική βάση της.

Στο συνέδριο σας, οι ειδικοί επεσήμαναν ότι πρακτικές αντιγήρανσης, αναζωογόνησης, αναγεννητική ιατρικής και κυτταρικές θεραπείες, εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένα κέντρα. Έχετε εικόνα, περίπου, πόσα τέτοια ιδιωτικά ιατρεία λειτουργούν στη χώρα μας;

Δεν υπάρχει καμμία αξιόπιστη και ολοκληρωμένη καταγραφή του αριθμού των ιδιωτικών δομών που διαφημίζουν ή προσφέρουν τέτοιου είδους μη τεκμηριωμένες θεραπείες.

Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη αγορά υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βλαστοκύτταρα ή πλάσμα και διαφημίζονται ως «stem cell therapy», «regenerative medicine», «anti-aging», «rejuvenation», «detox» και «longevity», συχνά με «θαυματουργούς» θεραπευτικούς ισχυρισμούς που αφορούν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα παθήσεων: από τη σκλήρυνση κατά πλάκας, την εγκεφαλική παράλυση και τις κακώσεις του νωτιαίου μυελού έως τον αυτισμό και τη στυτική δυσλειτουργία, καθώς και παρεμβάσεις που παρουσιάζονται ως θεραπείες αντιγήρανσης και αναζωογόνησης.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες συνδέονται με τη διεθνή αγορά ιατρικού τουρισμού (medical tourism), που προωθούν στην Ελλάδα «πακέτα» κυτταρικών θεραπειών για διεθνείς ασθενείς, συμπεριλαμβάνοντας πέρα από την ιατρική πράξη, μεταφορά, διαμονή, μεταφραστές, υποστήριξη για τη βίζα, οργάνωση ιατρικών ραντεβού και 24ωρη υποστήριξη.

Το γεγονός ότι μια θεραπεία διαφημίζεται ή προσφέρεται μέσω μιας πλατφόρμας ιατρικού τουρισμού δεν σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ ή τον EMA, ούτε ότι έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για τη συγκεκριμένη ένδειξη. Για κάθε τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί με σαφήνεια η κανονιστική της βάση.

Στις καταγγελίες που έχετε υποβάλλει κατά καιρούς στις αρμόδιες αρχές (ΕΟΦ, ΕΟΜ) λάβατε απαντήσεις; Και εάν ναι, μείνατε ικανοποιημένοι από αυτές τις απαντήσεις;

Ως Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχουμε ενημερώσει θεσμικά (2019 και 2025), τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη προώθηση και χρήση κυτταρικών -αναγεννητικών θεραπειών, οι οποίες παρουσιάζονται ως ασφαλείς και αποτελεσματικές χωρίς να συνοδεύονται από την αντίστοιχη επιστημονική και κανονιστική τεκμηρίωση.

Η ανησυχία μας δεν αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων κυτταρικών θεραπειών — αντιθέτως, οι σύγχρονες γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες αποτελούν έναν σημαντικότατο τομέα στην τρέχουσα ιατρική πράξη και έρευνα. Αφορά την εφαρμογή και εμπορική προώθηση μη τεκμηριωμένων παρεμβάσεων εκτός του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, συχνά με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος για τους ασθενείς.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει γραπτή απάντηση επί των συγκεκριμένων αναφορών μας. Θεωρούμε ότι το ζήτημα απαιτεί συστηματικότερο έλεγχο και σαφή ενημέρωση των πολιτών, καθώς η απουσία επαρκούς εποπτείας δημιουργεί χώρο για παραπλανητικούς θεραπευτικούς ισχυρισμούςκαι μπορεί να εκθέσει ευάλωτους ασθενείς σε μη αποδεδειγμένες και δυνητικά επικίνδυνες παρεμβάσεις.

Αν κάποιο κέντρο ή γιατρός προτείνει μια κυτταρική θεραπεία σε έναν ασθενή, αυτός τι πρέπει να ρωτήσει πριν υποβληθεί σ΄ αυτή την θεραπεία;

Ο ασθενής δεν θα πρέπει να αρκεστεί στη γενική διαβεβαίωση ότι πρόκειται για «καινοτόμο», «αναγεννητική» ή «φυσική» θεραπεία. Πριν λάβει οποιαδήποτε κυτταρική ή άλλη αναγεννητική θεραπεία, θα πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παρακάτω:

Είναι η συγκεκριμένη θεραπεία εγκεκριμένη- και από ποια αρμόδια αρχή- για τη συγκεκριμένη πάθηση ή χρήση; Εάν δεν είναι εγκεκριμένη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο εγκεκριμένης κλινικής δοκιμής; (απαιτείται αριθμός μελέτης και αρμόδια εγκριτική αρχή) Τι ακριβώς είναι το κυτταρικό προϊόν; Είναι αυτόλογο (από τον ίδιο τον ασθενή) ή αλλογενές (από άλλο υγιές άτομο); Από ποιον ιστό προέρχονται τα κύτταρα; Χορηγούνται αυτούσια ή υφίστανται καλλιέργεια, πολλαπλασιασμό ή άλλου είδους επεξεργασία; Πού και από ποιον παρασκευάζεται το προϊόν; Υπάρχει αδειοδότηση παραγωγής και έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής; Ποια επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία είναι αποτελεσματική για τη συγκεκριμένη πάθηση; Υπάρχουν δημοσιευμένες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ή πρόκειται κυρίως για εργαστηριακά ή προκαταρκτικά δεδομένα; Ποιοι είναι οι γνωστοί και οι δυνητικοί βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι; Και ποιος αναλαμβάνει την αντιμετώπισή τους εάν προκύψει επιπλοκή; Υπάρχει εναλλακτική επιλογή;

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει επαρκή χρόνο ώστε να συζητήσει όλα τα παραπάνω με τον θεράποντα ιατρό του και, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει έχοντας λάβει πλήρη ενημέρωση, να υπογράψει έντυπο ενημερωμένης συναίνεσης. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, δεν είναι εναντίον της αναγεννητικής ιατρικής αλλά υπέρ της καινοτομίας μέσα σε αυστηρό επιστημονικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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