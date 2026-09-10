Νέα μελέτη: Η κατανάλωση καυτών ροφημάτων τριπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο του οισοφάγου

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Σας αρέσει να πίνετε καυτό τον καφέ ή το τσάι σας; Τότε ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσετε τις προτιμήσεις σας, καθώς η κατανάλωση πολύ ζεστού ροφήματος τριπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου. Τα παραπάνω αναφέρει η μεγαλύτερη έρευνα παγκοσμίως, που μελέτησε σχεδόν 980.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα σε 14 χρόνια.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αφήνουν τα πολύ ζεστά φλιτζάνια τσαγιού και καφέ να κρυώνουν μέχρι να νιώσουν άνετα να τα πιούν, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η θερμοκρασία του ροφήματος και ο αριθμός των πολύ ζεστών ροφημάτων που καταναλώνει κάποιος αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης πλακώδους καρκινώματος του οισοφάγου (SCC), σύμφωνα με την έρευνα. Ωστόσο, τα ζεστά ροφήματα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αδενοκαρκινώματος (AC), της άλλης μορφής καρκίνου του οισοφάγου.

«Η κατανάλωση ποτών σε «πολύ καυτή» έναντι «ζεστής» θερμοκρασίας συσχετίστηκε με τριπλάσιο κίνδυνο ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC), αλλά όχι με κίνδυνο οξείας καρωτίδας, μετά από προσαρμογή ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης», σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο International Journal of Cancer.

«Αφού ελέγχθηκε η θερμοκρασία του ποτού, η ημερήσια κατανάλωση έξι ή περισσότερων ζεστών ροφημάτων έναντι λιγότερων από έξι συσχετίστηκε με αύξηση 71% του κινδύνου ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC), με μικρή συσχέτιση με τον κίνδυνο AC», ανέφεραν οι ερευνητές. Της μελέτης ηγήθηκε η Δρ. Keren Papier, ανώτερη διατροφική επιδημιολόγος στο τμήμα υγείας του πληθυσμού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπως αναφέρει ο The Gurdian.

Τα ευρήματα βασίζονται σε ανάλυση της κατανάλωσης ζεστών ροφημάτων από σχεδόν 980.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο – ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων παγκοσμίως σε οποιαδήποτε σχετική μελέτη μέχρι σήμερα. Η μελέτη παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για 14 χρόνια, ώστε να δοθεί μια μακροπρόθεσμη εικόνα των συνηθειών και της υγείας τους.

Στη μελέτη τέθηκε το ερώτημα στους συμμετέχοντες πώς προτιμούσαν να καταναλώνουν ζεστά ροφήματα. Οι διαθέσιμες απαντήσεις περιελάμβαναν «πολύ ζεστό», «ζεστό», «ζεστό» και «μην πίνετε ζεστά ροφήματα». Τα συμπεράσματα βασίστηκαν στην εκτίμηση των ανθρώπων για το πόσο ζεστά ήταν τα ροφήματα που είχαν καταναλώσει και όχι στις ακριβείς θερμοκρασίες τους.

Τι απέδειξε η μελέτη

Η μελέτη κατέληξε σε συμπεράσματα για έναν πληθυσμό της δυτικοευρωπαϊκής περιοχής που αντικατόπτριζαν παρόμοια ευρήματα που έχουν ήδη παρατηρηθεί σε μελέτες που διεξήχθησαν στην Ασία, την Αφρική, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή, οι οποίες διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση τσαγιού ή ματέ – ενός καφεϊνούχου φυτικού ποτού δημοφιλούς στη Νότια Αμερική – σε θερμοκρασία 70°C ή υψηλότερη αύξησε τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο, μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε το 2016 ότι τα ζεστά ροφήματα ήταν «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» και «μία πιθανή αιτία καρκίνου του οισοφάγου». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυξάνουν τον κίνδυνο της νόσου προκαλώντας θερμική βλάβη στα κύτταρα που καλύπτουν τον οισοφάγο, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως ο αγωγός τροφής του σώματος. Το αλκοόλ και το κάπνισμα είναι άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για αυτόν τον τύπο καρκίνου.

Οι υγειονομικές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα τελευταία ευρήματα για να ενθαρρύνουν το κοινό να καταναλώνει πιο δροσερά ποτά και λιγότερα πολύ ζεστά ροφήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι λιγότεροι άνθρωποι θα διαγνωστούν με αυτή τη μορφή καρκίνου του οισοφάγου, ανέφερε η ομάδα μελέτης.

Για παράδειγμα, μία στις επτά περιπτώσεις ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (ΑΚΚ) στο Ηνωμένο Βασίλειο «θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν τα άτομα που ανέφεραν ότι κατανάλωναν τα ποτά τους σε «πολύ υψηλή» θερμοκρασία τα κατανάλωναν σε θερμοκρασία πιο αντιπροσωπευτική του εύρους θερμοκρασιών που περιγράφεται ως «υψηλή».

Οι ερευνητές δήλωσαν: «Το γεγονός ότι παρατηρήσαμε μια σαφή τάση στον κίνδυνο σε όλες τις αυτοαναφερόμενες κατηγορίες θερμοκρασίας υποδηλώνει ότι ο περαιτέρω περιορισμός της θερμοκρασίας στην οποία τα άτομα καταναλώνουν τα ποτά τους σε κάτι πολύ κάτω από το μέσο όρο για αυτόν τον πληθυσμό μπορεί κάλλιστα να αποτρέψει ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC).

«Αυτή η μεγάλη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ενήλικες μέσης ηλικίας, μεταξύ των οποίων καταναλώνονται ευρέως ζεστά ροφήματα, παρέχει σαφείς ενδείξεις ότι η θερμοκρασία και η συχνότητα κατανάλωσης ζεστών ροφημάτων αποτελούν χρήσιμους στόχους για την πρόληψη του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC).»

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