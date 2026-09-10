Channel 4: «Σουτάρει» 340 εργαζόμενους έως το τέλος του 2026 για «το καλό του» – Σε κατάσταση σοκ το προσωπικό

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Σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του κατά 28% προχωρά το Channel 4, αντίπαλο δέος του BBC, στο πλαίσιο εφαρμογής σχεδιασμού για την στρατηγική αναθεώρηση του οργανισμού.

Για τις επερχόμενες απολύσεις η διευθύνουσα σύμβουλος του τηλεοπτικού οργανισμού, Πρίγια Ντόγκρα, απευθυνόμενη στο προσωπικό με σημείωμα εσωτερικής αλληλογραφίας υποστήριξε πως «σηματοδοτούν την πρώτη φάση του μετασχηματισμού μας, διασφαλίζοντας ότι το Channel 4 έχει το σωστό σχήμα και μέγεθος για να υλοποιήσει τη μελλοντική του στρατηγική και να επικεντρώσει τις επενδύσεις στα προγράμματα που αγαπά το κοινό».

Αυτή τη στιγμή το προσωπικό του σταθμού αποτελείται από 1.276 άτομα και θα διαμορφωθεί στα 936.

Από τις περικοπές αυτές υπολογίζεται ότι θα εξασφαλιστεί, όπως υποστηρίζεται, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του C4 ύψους ενός δισ. λιρών (ή 1,3 δισ. δολαρίων) το οποίο θα επενδυθεί σε περιεχόμενο.

Η έκταση των περικοπών έχει συγκλονίσει όχι μόνον τους εργαζόμενους στο κανάλι και άλλα έναν κόσμο που βρίσκεται κοντά στο Channel 4. Μια πηγή χαρακτήρισε την ημέρα ως «πολύ κακή» για τον βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό.

Η Κάρολάιν Ντάινιντζ, βουλεύτρια των Συντηρητικών και πρόεδρος της επιτροπής Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, δήλωσε ότι η είδηση είναι «βαθιά ανησυχητική για τους ταλαντούχους και αφοσιωμένους ανθρώπους που εργάζονται στο Channel 4».

Το δίκτυο ανέφερε ότι σχεδιάζει να επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός απλούστερου και αποδοτικότερου μοντέλου λειτουργίας και να επιτρέψει μεγαλύτερες επενδύσεις σε ξεχωριστό προγραμματισμό.

Το Channel 4 βρίσκεται σε σημείο καμπής και αντιμέτωπο με προκλήσεις. Υποστηρίζεται ότι με το υπάρχον λειτουργικό μοντέλο του είναι όλο και πιο απομονωμένο σε έναν κόσμο όπου ξεπερνιέται σε μέγεθος από ορισμένους προμηθευτές παραγωγής, ανταγωνιστικά δίκτυα και ψηφιακούς γίγαντες όπως το YouTube.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυνάμεις, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί τη συρρίκνωση της διαφημιστικής αγοράς και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Η CEO έχει σχεδιάσει μια νέα οργανωτική δομή, με στόχο τη μείωση των διοικητικών επιπέδων, την εξάλειψη των αλληλοεπικαλύψεων και την απλοποίηση της λήψης αποφάσεων.

Παρουσιάζει τις αλλαγές ως «ανάληψη του μέλλοντός μας», βασιζόμενη στο έργο του προκατόχου της, Άλεξ Μάχον, ο οποίος αύξησε τις ψηφιακές πωλήσεις στο 34% των εσόδων του Channel 4.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν μια ριζική μεταμόρφωση στον τρόπο που εργαζόμαστε. Γνωρίζω ότι οι προτάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα (σ.σ. χθες) θα είναι πολύ δύσκολες για πολλούς συναδέλφους και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό», αναφέρει η Ντόγκρα και πρόσθεσε: «Αυτές οι αποφάσεις δεν ελήφθησαν ελαφρά τη καρδία, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός απλούστερου, πιο στοχευμένου και πιο βιώσιμου Channel 4».

Η ανακοίνωση του Channel 4, ωστόσο, δεν περιείχε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα δομή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα επηρεάσει την ανάθεση παραγωγών και τα νεοσύστατα σχέδια εσωτερικής παραγωγής του δικτύου.

Σύντομα θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με το προσωπικό. Το C4 ανέφερε ότι θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια τους επόμενους μήνες.

Οι απολύσεις στο Channel 4 ακολουθούν παρόμοιες στο BBC, το οποίο έχει δεσμευτεί να μειώσει το προσωπικό του κατά 10%, κάτι που ισοδυναμεί με περίπου 2.000 απολύσεις.

Ο προηγούμενος σημαντικός γύρος απολύσεων στο Channel 4 πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν καταργήθηκαν 200 θέσεις εργασίας.

Οι περικοπές στο Channel 4 συχνά πυροδοτούν συζητήσεις σχετικά με τις αμοιβές των στελεχών του τηλεοπτικού σταθμού, οι οποίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της θητείας του Μάχον. Παρά την αποχώρησή του από το Channel 4 τον Ιούνιο του 2025, η συνολική αμοιβή του ανήλθε σε 566.000 λίρες, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που κερδίζει ο γενικός διευθυντής του BBC σε ένα χρόνο, παρά το γεγονός ότι διευθύνει έναν σημαντικά μεγαλύτερο πολυμεσικό οργανισμό.

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