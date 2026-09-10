Χασαπόπουλος – Βούλγαρη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν – Να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα» (Video)

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Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Με λένε Γιώργο» ξεκίνησε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» σήμερα (10/9), με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν, μεταξύ άλλων, για την ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο που πέρασε ο τραγουδιστής τον τελευταίο χρόνο, αναφερόμενοι σε ανθρώπους που δεν σεβάστηκαν τον καλλιτέχνη όσο ήταν εν ζωή, οπότε θα ήταν ανώφελο να χύνουν, τώρα, κροκοδείλια δάκρυα…

«Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Ο Γιώργος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, τραγούδησε τον έρωτα. Κλάψαμε μαζί του, στεναχωρηθήκαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του. Ένας πραγματικός ροκ σταρ από τη Νίκαια, ένα παιδί λαϊκό με όλη την αστερόσκονη επάνω του» είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Θα έλεγα ότι είναι μια “μαύρη” Πέμπτη, όχι μόνο για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε πάρα πολύ κόσμο… Ό,τι και να πεις ήταν ένα αγαπητό παιδί που δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, αντιθέτως πολλοί του έκαναν κακό και τον τελευταίο χρόνο πέρασε μια ταραχώδη περίοδο. Ό,τι και να πεις “άνθρωπος της νύχτας”, “μοναχικός άνθρωπος”, ήταν όμως αγαπητό παιδί. Έχει στεναχωρηθεί πολύς κόσμος. Ξέρω ανθρώπους που δεν πήγαιναν στα μπουζούκια, μόνο στον Μαζωνάκη» τόνισε από την πλευρά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Ένας νέος άνθρωπος, νέο παιδί. Ήταν να κάνει συναυλία στην Τεχνόπολη τώρα, σε λίγες μέρες για τα 33 του χρόνια. Δεν πρόλαβε. Ετοιμαζόταν για τις εμφανίσεις του τον χειμώνα. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι πρόβες, η ομάδα του. Αλλά σε αυτό που είπες ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο πέρασε δύσκολα, αλλά κατάφερε να σηκωθεί, να σταθεί και να με τη βοήθεια του κόσμου να μπορέσει ξανά να τραγουδήσει. Θυμάσαι που λέγαμε πέρυσι, μάλλον λέγανε, αν θα μπορέσει ο Γιώργος να τραγουδήσει μετά την περιπέτεια που είχε με την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, με την δικαστική περιπέτεια που έχει με τις αδελφές του. Εγώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Τον τελευταίο χρόνο δεν τον σεβάστηκαν και πολύ. Δεν σεβάστηκαν πολύ αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα. Έτσι; Θα το πούμε και αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.

«Να πούμε και το άλλο. Εχθές μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους, κάποιοι επέλεξαν να πάνε έξω από το νοσοκομείο και να κάνουν ότι ήρθε μεγάλη καταστροφή, να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι δεν τον σεβάστηκαν. Και είναι και συγγενείς, είναι και φίλοι δήθεν, οι οποίοι θέλαν το καλό του, αλλά τελικά μόνο το καλό του δεν θέλανε» επισήμανε, κλείνοντας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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