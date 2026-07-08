Μαζωνάκης για Δρομοκαΐτειο: «Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, με προστάτευσε ο κόσμος»

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Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μίλησε ακόμη και για αυτά που τον δυσκόλεψαν το τελευταίο διάστημα, όπως ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο, που πραγματοποιήθηκε μετά από ενέργειες της οικογένειάς του.

Ο γνωστός ερμηνευτής περιέγραψε τη σκηνή με τους αστυνομικούς που εμφανίστηκαν ξαφνικά έξω από την πόρτα του, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις του για όλα όσα έπρεπε να ακολουθήσουν.

Μιλώντας για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο πέρυσι τον Αύγουστο ομολόγησε πως ήταν μια δύσκολη συνθήκη για εκείνον και οι σκέψεις που έκανε ήταν πως θα τον αντιμετώπιζαν οι ασθενείς που βρίσκονταν εκεί.

«Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη»

Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α τετ» που θα προβληθεί ολόκληρη την Κυριακή 12 Ιουλίου, ξεδίπλωσε όλα τα συναισθήματα που έζησε κατά την αντιπαράθεση με μέλη της οικογένειάς του.

Στο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε: «Έμαθα κιόλας να μιλάω όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι» και στη συνέχεια περιέγραψε τη σκηνή με τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι του: «Εμφανίστηκαν στην πόρτα μου δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Κάποιος που με έβλεπε εκεί έλεγε “μια χαρά είμαστε εμείς, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, εμείς είμαστε τέλεια”».

«Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος»

Μιλώντας για τα οικογενειακά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, αναφέρθηκε στη βοήθεια που πήρε από τον κόσμο, καθώς ήταν κάτι που δεν το περίμενε: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφική. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν ενωμένοι; Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπήρχαν φορές που έλεγα “δεν αντέχω άλλο”».

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