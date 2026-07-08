Το μυστικό εγχειρίδιο της CIA για τη «δύναμη του μυαλού» με τις τεχνικές για υπεράνθρωπες επιδόσεις

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Ένα αποχαρακτηρισμένο έγγραφο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, που συνδέεται με τη CIA και τον αμερικανικό στρατό, φέρνει στο «φως» τις μεθόδους που εξετάστηκαν από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την αξιοποίηση της ανθρώπινης συνείδησης για τη βελτίωση των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων.

Το εγχειρίδιο των 21 σελίδων συντάχθηκε το 1977 από το Monroe Institute of Applied Sciences στη Βιρτζίνια και περιλάμβανε τεχνικές που στόχευαν στην επέκταση της αντίληψης, στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, στην αντιμετώπιση του πόνου, στην επίλυση προβλημάτων και στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το υλικό αποχαρακτηρίστηκε από τη CIA και δημοσιοποιήθηκε το 2003. Αποτελούσε τμήμα εκπαιδευτικού υλικού που είχε αξιολογηθεί από τη Διοίκηση Πληροφοριών και Ασφάλειας του αμερικανικού στρατού (INSCOM), στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιούνταν κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Η νοητική «προετοιμασία» πριν από μια σωματική δοκιμασία

Μία από τις πιο ιδιαίτερες τεχνικές που περιγράφονταν στο εγχειρίδιο βρισκόταν στη σελίδα 14 και αφορούσε μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, μπορούσε να ενισχύσει προσωρινά τη σωματική απόδοση πριν από μια έντονη προσπάθεια.

Η μέθοδος απευθυνόταν σε περιπτώσεις όπως η ανύψωση ενός αντικειμένου με μεγάλο βάρος ή η εκτέλεση ενός γρήγορου σπριντ. Οι συμμετέχοντες καλούνταν αρχικά να κλείσουν τα μάτια τους, να πάρουν βαθιά εισπνοή και να συγκεντρώσουν ταυτόχρονα τη σκέψη τους στην κίνηση που θα ακολουθούσε και στην εικόνα μιας «ισχυρής κόκκινης ενέργειας» που διαπερνά το σώμα τους.

Με την εκπνοή, έπρεπε να ανοίξουν τα μάτια και να προχωρήσουν αμέσως στη σωματική ενέργεια που είχαν προηγουμένως οραματιστεί. Το εγχειρίδιο υποστήριζε ότι η διαδικασία αυτή μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό, τα αντανακλαστικά και τη συνολική απόδοση.

«Θα μπορείτε αμέσως να εκτελέσετε τη σωματική πράξη που έχετε φανταστεί, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και πλήρη συντονισμό του σώματός σας», ανέφερε χαρακτηριστικά το κείμενο.

Το Gateway Program και η μέθοδος συγχρονισμού του εγκεφάλου

Οι συγκεκριμένες ασκήσεις εντάσσονταν σε μια ευρύτερη σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από τη CIA περίπου από το 1972 έως το 1995. Στόχος τους ήταν η διερεύνηση της ανθρώπινης συνείδησης και η πιθανή αξιοποίησή της σε αποστολές πρακτόρων και σε ειδικές επιχειρήσεις.

Κεντρικό ρόλο σε αυτές τις έρευνες είχε το Monroe Institute, ένας ιδιωτικός οργανισμός που ανέπτυξε το Gateway Program. Το πρόγραμμα βασιζόταν στην τεχνολογία ήχου Hemi-Sync, η οποία δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή του οργανισμού, Ρόμπερτ Μονρό.

Οι υποστηρικτές της μεθόδου ανέφεραν ότι συγκεκριμένοι ήχοι και συχνότητες μπορούσαν να επιτύχουν συγχρονισμό ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, οδηγώντας σε μια κατάσταση ταυτόχρονης χαλάρωσης και αυξημένης πνευματικής εστίασης.

Το ίδιο το εγχειρίδιο, ωστόσο, ανέφερε ότι οι τεχνικές αυτές δεν απευθύνονταν στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, προειδοποιούσε πως άτομα που δεν είχαν ολοκληρώσει την πρώτη συνεδρία του Gateway Program δεν θα έπρεπε να επιχειρήσουν να τις εφαρμόσουν.

Παράλληλα, σημείωνε ότι η λανθασμένη χρήση των μεθόδων θα μπορούσε να προκαλέσει «ανεπιθύμητες και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις».

Από το Gateway στο Stargate: Η έρευνα για τους «ψυχικούς κατασκόπους»

Το υλικό δεν περιοριζόταν στις τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης και ελέγχου της σωματικής κατάστασης, αλλά συνδέθηκε και με ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια των ερευνών της CIA, το Stargate Project.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάστηκε η έννοια της «απομακρυσμένης αντίληψης» (remote viewing), δηλαδή η θεωρία σύμφωνα με την οποία ένα άτομο θα μπορούσε να αποκτήσει πληροφορίες για πρόσωπα, αντικείμενα ή γεγονότα χωρίς να βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Συμμετέχοντες στα πειράματα είχαν κατά καιρούς ισχυριστεί ότι κατάφεραν να εντοπίσουν ομήρους, εμπόρους ναρκωτικών, απόρρητες σοβιετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολεμικά πλοία σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ υπήρξαν ακόμη και αναφορές για μη ανθρώπινες μορφές ζωής στη Σελήνη.

Στο αποχαρακτηρισμένο εγχειρίδιο υπήρχε ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Αντίληψη απομακρυσμένων γεγονότων και ανθρώπων», όπου δίνονταν οδηγίες για την προετοιμασία των εκπαιδευμένων χειριστών πριν από την εφαρμογή της τεχνικής.

«Με εξάσκηση, αυτή γίνεται μια εξαιρετική μέθοδος για απομακρυσμένη παρατήρηση και αποστολή μηνυμάτων σε άλλο άτομο», ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί παραμένουν αντικείμενο αμφισβήτησης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την επιστημονική κοινότητα, τα έγγραφα αποτυπώνουν μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες αναζητούσαν ακόμη και ανορθόδοξες προσεγγίσεις στην προσπάθεια απόκτησης πλεονεκτήματος στον χώρο των πληροφοριών και των ειδικών επιχειρήσεων.

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