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08.07.2026 23:07

«Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί τις πολιτικές πεποιθήσεις μου» – Η Κατερίνα Νοτοπούλου εξηγεί γιατί παραιτήθηκε

08.07.2026 23:07
katerina-notopoulou

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Την απόφασή της να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραιτούμενη τόσο από τη θέση της βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης όσο και από μέλος του κόμματος, ανέλυσε η Κατερίνα Νοτοπούλου σε συνάντησή της με πολίτες στον πολυχώρο Remezzo στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια παρουσίασε τους προσωπικούς και πολιτικούς λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία του κόμματος μετά την εκλογική ήττα του 2019, αλλά και στις εξελίξεις που ακολούθησαν την ανάληψη της ηγεσίας από τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές πεποιθήσεις μου, ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο. Αυτή είναι η πολιτική αιτία της αποχώρησής μου. Υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες μου τις δυνάμεις, ταυτίστηκα με την προσπάθεια ενός χώρου που εξέφραζε την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατική προοδευτική διακυβέρνηση, για υπεράσπιση των πολλών. Αυτή είναι η υπόθεση για την οποία αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Κατά την τοποθέτησή της, η βουλευτής έκανε αναδρομή στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία της με τον τρόπο εκλογής του Στέφανου Κασσελάκη, υποστηρίζοντας πως δεν προηγήθηκε μια διαδικασία ουσιαστικού προβληματισμού και σύνθεσης απόψεων.

«Μετά τις δεύτερες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και την έβγαλε από τα μνημόνια, παραιτήθηκε. Η ήττα στις εκλογές και η παραίτησή του δεν οδήγησαν το κόμμα σε μια συνεδριακή διαδικασία περισυλλογής, σκέψης, προβληματισμού, κατάθεσης και σύνθεσης απόψεων, όπως είχα έγκαιρα υποστηρίξει. Οδηγηθήκαμε γρήγορα σε μια διαδικασία τυπική εκλογής προέδρου. Την εκλογή Κασσελάκη ακολούθησε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και μια πρωτόγνωρη και δραματική περίοδος για όλο το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα για το κόμμα μας. Όσοι λίγοι τότε σταθήκαμε ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης του χώρου και της πολιτικής από την ιδιότυπη “τραμπική” λειτουργία λοιδορηθήκαμε και στοχοποιηθήκαμε», επισήμανε.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της, η Κατερίνα Νοτοπούλου είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Θα συνεχίσουμε γιατί μοιραζόμαστε την αγωνία για βαθιά αλλαγή στη χώρα, για ένα νέο προοδευτικό όραμα μιας πόλης και μιας περιφέρειας η οποία πρέπει να απαντήσει στα δύσκολα και στα αδιέξοδα, για την αξιοποίηση όλου του πλούτου ιδεών που έχουμε χτίσει, για την ηθική που δεν χάσαμε ποτέ μας, για να εντείνουμε τον αγώνα ενάντια στην στασιμότητα, τη διαφθορά, την αδικία, τους αποκλεισμούς».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Νοτοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά και προς το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ίδια είχε εκλεγεί πρώτη σε σειρά προτίμησης βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Παράλληλα, είχε θέσει υποψηφιότητα για τον δήμο Θεσσαλονίκης το 2019. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αναλάβει επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 23:13
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