Μπαράζ αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν – Με «μαζική επίθεση» κατά αμερικανικών βάσεων απειλεί η Τεχεράνη (Videos)

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Σε εξέλιξη βρίσκονται νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Οι αμερικανικές επιθέσεις εκδηλώθηκαν λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει λήξει».

Ταυτόχρονα, ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις στη νότια χώρα. Το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι ακούστηκε έκρηξη στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, ενώ το Mizan μετέδωσε πως υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων τόσο στη Μπαντάρ Αμπάς, όσο και στη Σιρίκ.

⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7 July 8, 2026

Σύμφωνα με το Mehr, στην περιοχή της Μπαντάρ Αμπάς τέθηκε σε λειτουργία η αντιαεροπορική άμυνα, η οποία επιχειρεί για την αναχαίτιση «εχθρικών στόχων».

Larges fires burn in the Iranian port city of Bushehr, on the coast of the Persian Gulf, following renewed U.S. strikes against military targets in Southern Iran. pic.twitter.com/iQvH7bt6RJ July 8, 2026

Η ίδια πηγή μετέδωσε ακόμη ότι το Ιράν προειδοποίησε πως σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών θα απαντήσει πλήττοντας στόχους του «εχθρού» σε αναλογία τουλάχιστον δύο προς ένα.

Το Mehr μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκε έκρηξη στην επαρχία Μπουσέρ και στην περιοχή κοντά στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, ενώ για διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα του Τσαμπαχάρ στο Ιράν μετά από αναφορές για εκρήξεις, κάνει λόγο το πρακτορείο IRNA.

U.S. strikes targeted a base operated by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the Southern Iranian city of Bushehr, on the coast of the Persian Gulf. pic.twitter.com/Lt7wW6JAuL — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2026

The moment U.S. strikes slammed into Chabahar, Iran.



This port city in Iran’s far southeast hosts the IRGC Navy’s Imam Ali Base, now confirmed hit on night two.



Explosions also reported in Bushehr province on the opposite coast. America’s reach is expanding fast.



The regime is… — Dear Patriot (@Dear_Patriot) July 8, 2026

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε, επικαλούμενος ισραηλινή πηγή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Nournews μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα «μαζική» επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στο «κόκκινο» εκ νέου οι σχέσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης

Της νέας αναταραχής είχε προηγηθεί προειδοποίηση της Τεχεράνης ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ εάν δεχθεί νέες επιθέσεις, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Press TV.

Παράλληλα, Ιρανοί πολιτικοί αντέδρασαν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στο νησί Χαργκ, που αποτελεί κομβικό σημείο για τις πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στο X: «Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός».

Από την πλευρά του, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επέκρινε την «τελευταία κλιμάκωση», δηλώνοντας στο X ότι το Ιράν έχει «προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι “η περιοχή δεν είναι χώρος για πολιτικά παιχνίδια μικρών χωρών”» και ότι «βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Οι απειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές

Νωρίτερα την Τετάρτη, 8/7, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέα μέτρα κατά του Ιράν, επαναφέροντας τις απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. «Μπορεί να γίνει μια μεγάλη επίθεση, και θα καταστρέψει πολλά πράγματα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, είπε: «Θα τις καταστρέψουμε. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά αν χρειαστεί, θα τις βγάλουμε εκτός λειτουργίας».

Στη συνέχεια στάθηκε στις μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση της χώρας, τονίζοντας: «Θα τις πλήξουμε αν χρειαστεί. Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Πιθανότατα είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε και στο νησί Χαργκ, δηλώνοντας ότι «Επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ χθες το βράδυ, καταστρέψαμε ένα τμήμα του. Είπα: “Μην αγγίξετε το πετρέλαιο, γιατί ίσως καταλάβουμε το νησί Χαργκ”», περιγράφοντας όσα, όπως είπε, ανέφερε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. «Είπα: “Μην χτυπήσετε τους αγωγούς, χτυπήστε μόνο όλα τα άλλα”. Και το χτύπησαν. Ίσως το χτυπήσουν ξανά απόψε».

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