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08.07.2026 22:38

Περίστροφα ως… αναμνηστικά: Το απρόσμενο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ

08.07.2026 22:38
erdogan

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Ένα μάλλον ασυνήθιστο αναμνηστικό επέλεξε να προσφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς αντί για ένα τυπικό διπλωματικό δώρο, τους χάρισε από ένα περίστροφο μαζί με πραγματικές σφαίρες.

Σύμφωνα με το Turkiye Today, κάθε ηγέτης έλαβε ένα όπλο στο οποίο είχε χαραχθεί το όνομά του, καθώς και ένα κουτί με πυρομαχικά. Η συγκεκριμένη επιλογή του Τούρκου προέδρου ξεχώρισε, αφού τα συμβολικά δώρα στις διεθνείς συνόδους αποτελούν συνήθη πρακτική, αλλά η συγκεκριμένη κίνηση δεν ήταν αναμενόμενη.

Παρέμεινε στην Τουρκία το περίστροφο του Στάρμερ

Την αποκάλυψη έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Όπως εξήγησε, δεν κατάφερε να μεταφέρει το περίστροφο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εισαγωγή του όπλου δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Το όπλο που προοριζόταν για τον Στάρμερ θα παραμείνει τελικά στην Άγκυρα και θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε δώσει προσωπική επιστολή, με την οποία αίρονταν οι περιορισμοί για την εξαγωγή του από την Τουρκία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται επίσης να χαρακτήρισε τα περίστροφα ως μια επιλογή που προκάλεσε έκπληξη από την πλευρά του Τούρκου προέδρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα με τη μεταφορά των δώρων τους.

Πέρα από τα περίστροφα, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο έλαβαν και ένα δεύτερο, πιο συμβατικό δώρο. Πρόκειται για το βιβλίο «Η πολιτική του θάρρους: Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας», σε πολυτελή βιβλιοδεσία, καθώς και ένα σημειωματάριο και μια πένα, στα οποία αναγραφόταν το όνομα κάθε ηγέτη.

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