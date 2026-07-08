Ο Τραμπ απειλεί να τινάξει στον αέρα την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ: Ετοιμάζει εμπάργκο σε ισπανικά προϊόντα

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει κατάλογο ισπανικών προϊόντων στα οποία ενδέχεται να επιβληθεί εμπάργκο, μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου να διακοπούν οι εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες και στην επιχειρηματική κοινότητα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Politico, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα συνεργαστεί με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και το υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ «μια λίστα με ισπανικά προϊόντα στα οποία θα μπορούσε να επιβληθεί εμπάργκο τις επόμενες ημέρες».

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν πέρυσι οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Ισπανία είναι μέλος του μπλοκ των 27 χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νομοθεσία για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα που επιτρέπει στην ΕΕ να αποχωρήσει σε περίπτωση παραβίασης της λεγόμενης Συμφωνίας του Τέρνμπερι.

«Καταστροφικό» πλήγμα για τη Συμφωνία του Τέρνμπερι

«Η διαδικασία επιβολής δασμών σε προϊόντα από την Ισπανία δεν είναι τόσο δύσκολη», δήλωσε ο Τσαντ Μπόουν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Τι θα σήμαινε αυτό για τη Συμφωνία του Τέρνμπερι; Πιστεύω ότι θα ήταν καταστροφικό και πιθανότατα θα σήμαινε το τέλος της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ζήτησε να μπλοκαριστεί το εμπόριο με την Ισπανία το πρωί της Τετάρτης στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος την άρνηση της Μαδρίτης να στηρίξει τον στόχο της Συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Δεν μίλησα με την Ισπανία. Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση. Δεν θέλουμε πλέον καμία εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, στράφηκε προς τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και είπε: «Θέλω να το κόψεις».

Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν τις απειλές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε αυτόν τον μήνα τον χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή, ωστόσο συμπεριέλαβε στη συμφωνία αρκετές ρήτρες επαναφοράς δασμών. Οι ρήτρες αυτές προβλέπουν την επανεπιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, εάν η κυβέρνηση Τραμπ αυξήσει τους δασμούς ή λάβει άλλη εμπορική ενέργεια κατά οποιουδήποτε κράτους-μέλους.

«Το λαμβάνουμε υπόψη. Όλοι γνωρίζουν τι θα διακυβευόταν εάν κάποια από αυτές τις απειλές γίνει πραγματικότητα», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν είναι η πρώτη απειλή».

Άλλος αξιωματούχος της ΕΕ πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί όπως και στο παρελθόν, απλώς κάτι που ειπώθηκε, αλλά δεν θα συμβεί πραγματικά».

Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στον Τύπο.

Κίνδυνος νέου εμπορικού πολέμου

Ερωτηθείς αργότερα την Τετάρτη στην Άγκυρα για τον κίνδυνο που δημιουργείται για τη συμφωνία με την ΕΕ, ο Τραμπ εμφανίστηκε αινιγματικός.

«Θα δούμε τι θα συμβεί με την ΕΕ. Μας φέρθηκαν πολύ άσχημα επί χρόνια και εκμεταλλεύτηκαν τις Ηνωμένες Πολιτείες επί χρόνια», είπε στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας.

Η κατάρρευση της Συμφωνίας του Τέρνμπερι θα μπορούσε, πάντως, να οδηγήσει σε νέο εμπορικό πόλεμο, επηρεάζοντας εμπορικές συναλλαγές ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Ένα εμπάργκο ή μια απότομη αύξηση των δασμών θα αιφνιδίαζε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας, σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος εργάζεται σήμερα σε βιομηχανικό φορέα με έδρα την Ουάσινγκτον και μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Κανείς δεν περιμένει να συμβεί αυτό. Θα ήταν εξωφρενικό», ανέφερε.

Ατάραχη η Ισπανία από την επίθεση Τραμπ

Απαντώντας στην απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή του εμπορίου, το γραφείο του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τα σχόλια ως «συνήθη».

«Η χώρα μας απολαμβάνει εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν είναι πρόθεσή μας να αλλάξει αυτό», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε επίσημη ανακοίνωση.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης εξέδωσε παρόμοια δήλωση, λέγοντας ότι η χώρα «ανταποκρίνεται σε αυτά τα σχόλια με ψυχραιμία και ως κάτι φυσικό». Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν «εξαιρετική» σχέση, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την Ισπανία.

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