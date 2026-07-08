Ο Έντι Ράμα υπερασπίζεται τη δημόσια χρηματοδότηση με 4,56 εκατ. δολάρια για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ

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Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας υπερασπίστηκε την Τετάρτη την απόφαση να δαπανήσει 4 εκατομμύρια ευρώ για μια συναυλία του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, καθώς προσπαθεί να εκτονώσει την οργή για το γεγονός που έχει προσθέσει ένταση στις δημόσιες διαμαρτυρίες και τα αιτήματα για την παραίτησή του.

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός και ως Γιε, έχει απαγορευτεί να εμφανιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυτό το καλοκαίρι μετά από σχόλια που περιλάμβαναν επαίνους για τον Αδόλφο Χίτλερ και περιεχόμενο με ναζιστικές εικόνες. Έκτοτε έχει ζητήσει συγγνώμη για ορισμένα από αυτά τα σχόλια

Η συναυλία, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου λίγο έξω από τα Τίρανα, θα πραγματοποιηθεί σε ένα αυτοσχέδιο στάδιο που κατασκευάστηκε ειδικά για την εκδήλωση.

«Διαθέσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση την Αλβανία στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι ήταν επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο ακύρωσης της συναυλίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στο Facebook.

Ο Ράμα δήλωσε ότι η εκδήλωση αναμένεται να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα, μετά από μια αύξηση στις κρατήσεις καταλυμάτων γύρω από την περίοδο της συναυλίας.

Η ανακοίνωση του Ράμα προκάλεσε μια θύελλα αρνητικών σχολίων στη σελίδα του στο Facebook.

«Η Αλβανία ντρέπεται όταν καλωσορίζει έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», είπε ένας σχολιαστής. «Ντροπή, όχι με τα λεφτά μου!» είπε ένας άλλος. Καθημερινές διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται στα Τίρανα για περισσότερο από ένα μήνα. Πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια για ένα πολυτελές θέρετρο από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διαδηλωτές αργότερα κατήγγειλαν άλλα έργα παράκτιας ανάπτυξης κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και απαίτησαν επίσης την παραίτηση του Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά, έναν ισχυρισμό που ο ίδιος αρνείται.

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