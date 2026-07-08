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08.07.2026 18:32

Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ – Το ενεργειακό σύστημα είναι ισχυρό παρά τις «εχθρικές» προσπάθειες λέει ο Πούτιν

08.07.2026 18:32
kafsima russia

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Η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ για να αποφύγει τις εγχώριες ελλείψεις μετά από μια σειρά επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατέστρεψαν τα διυλιστήρια πετρελαίου της.

Η κρίση έχει επηρεάσει σχεδόν και τις 83 περιφέρειες της Ρωσίας, προκαλώντας μεγάλες ουρές και δελτίο στα πρατήρια καυσίμων.

Οι πωλήσεις συχνά περιορίζονται σε περίπου 20-30 λίτρα ανά όχημα και οι οδηγοί πρέπει να διοχετεύουν καύσιμο αυστηρά στις δεξαμενές των οχημάτων. Το γέμισμα των δοχείων καυσίμων απαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό.

Προηγουμένως, η κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών.

Οι αρχές έχουν χαλαρώσει τους κανονισμούς για την ποιότητα των καυσίμων, επιτρέποντας προσωρινά καύσιμα χαμηλότερης ποιότητας για την εγχώρια αγορά.

Στην Κριμαία, που ελέγχεται από τη Ρωσία, έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καθώς η επερχόμενη περίοδος συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων εξαρτάται από μια σταθερή ροή ντίζελ, οι αρχές δίνουν προτεραιότητα στις γεωργικές κατανομές για να αποτρέψουν ένα πλήγμα στην επισιτιστική ασφάλεια.

Για να αντισταθμίσει το εγχώριο έλλειμμα, η Μόσχα έχει επιδιώξει εισαγωγές καυσίμων από γειτονικές χώρες, όπως η Λευκορωσία, καθώς και από ασιατικές αγορές. Η Μόσχα έχει παραλάβει 60.000 έως 80.000 τόνους πετρελαίου από την Ινδία, σύμφωνα με πηγές του κλάδου που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η Ρωσία φέρεται να σχεδιάζει να εισάγει 400.000 τόνους βενζίνης μηνιαίως από διάφορες χώρες.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι το ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας είναι ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο, παρά τις – όπως τις χαρακτήρισε – εχθρικές προσπάθειες να πληγεί η οικονομία.

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