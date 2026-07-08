Κατρίνης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» του κ. Μητσοτάκη ναυάγησε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

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Οι κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχουν πλέον διαψευστεί από τα ίδια τα γεγονότα, τόνισε ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, από το βήμα της Βουλής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επισήμανε, μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε αμήχανη θέση, αναγκαζόμενος να παραδεχθεί δημόσια ότι «η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία».

Όπως ανέφερε, αυτό συνέβη «ίσως γιατί δεν μπορούσε να πει δημοσίως ότι η πολιτική των “ήρεμων νερών” ναυάγησε», αφού η Διακήρυξη των Αθηνών «χρησίμευσε μόνο για να “ξεπλυθεί” η Τουρκία στα μάτια συμμάχων και εταίρων». «Ίσως επίσης γιατί δεν μπορούσε να εξηγήσει το τουρκικό μπλοκάρισμα του στρατιωτικού αγωγού καυσίμων Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, την ανάληψη από την Τουρκία της ευθύνης για την αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του Αιγαίου, της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αδυναμία της κυβέρνησης να αποτρέψει τις διαδοχικές αμυντικές συμφωνίες ευρωπαϊκών χωρών με την Άγκυρα» ανέφερε.

«Θυμάται κανείς την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, το περιεχόμενο της οποίας έχει ακυρωθεί στην πράξη;» διερωτήθηκε, για να καταλήξει ότι «δεν χτύπησε το τηλέφωνο του κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνόδου της Άγκυρας, αλλά το μόνο τηλέφωνο που απαντήθηκε είναι αυτό του κ. Ντόκου», χαρακτηρίζοντας τον Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας «εμφανώς ακατάλληλο για τις πολύ κρίσιμες περιστάσεις της χώρας».

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «η αδράνεια, η αναποτελεσματικότητα και η αδυναμία της να ελέγξει την αισχροκέρδεια κοστίζουν πολύ ακριβά στην τσέπη των πολιτών». Παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε τον Ιούνιο στο 3,9% έναντι 2,8% στην Ευρωζώνη, ο ενεργειακός πληθωρισμός στο 15% έναντι 8,7%, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,1%, όταν στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 0,2%. Κατήγγειλε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά υψηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα και είδη διατροφής σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σχολίασε δηκτικά την παλαιότερη δήλωση του πρωθυπουργού, ότι η Ελλάδα «δεν είναι καμία μπανανία στην οποία μπορούν οι πολυεθνικές να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές», λέγοντας «τελικά είναι μπανανία, κ. Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση έχει χάσει τη μάχη της καθημερινότητας, μια μάχη που στην πραγματικότητα ποτέ δεν έδωσε», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ενώ ο αρμόδιος υπουργός δήλωνε πως χωρίς το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ο πληθωρισμός θα ήταν τριπλάσιος, η κυβέρνηση το κατήργησε, «εντελώς συμπτωματικά» μετά τη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν ανατιμήσεις σε περισσότερους από 7.500 κωδικούς προϊόντων.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι μια οικονομία στην οποία μόλις 60.000 από τις 900.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, οι εξαγωγές συγκεντρώνονται σε ελάχιστες επιχειρήσεις και οι νέες επιχειρήσεις μειώνονται, δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης. «Αυτή η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η κοινωνική πλειοψηφία το ζητά επίμονα», κατέληξε.

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