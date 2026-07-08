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08.07.2026 20:34

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος συμμορίας που ανατίναζε ΑΤΜ στην επαρχία – Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση τους 

08.07.2026 20:34
symmoria

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Συνελήφθη αρχηγικό μέλος συμμορίας που ανατίναζε ΑΤΜ. Η συμμορία εμπλέκεται σε τουλάχιστον 9 εκρήξεις ΑΤΜ,  3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η δράση τους:φτάνουν στο σημείο με αμάξι, ο ένας «ανοίγει» το ΑΤΜ με τροχό, όσο οι συνεργοί του ρίχνουν την πόρτα της τράπεζας με αμάξι.

Η λεία της συμμορίας ξεπερνά τις 440.000- ευρώ. Το αρχηγικό μέλος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτη (7/7)  μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. διενεργήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2- «επιχειρησιακά» οχήματα,
  • 300- ευρώ,
  • πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,
  • drone,
  • διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και
  • 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο τρόπος δράσης

Η συμμορία χρησιμοποιούσε «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν μόλις αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής και μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, προκειμένου να επιλέξουν τους στόχους τους, έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους, με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και ακολούθως με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλούσαν ισχυρές εκρήξεις και κατάφερναν να διαρρηγνύουν τα χρηματοκιβώτια των Α.Τ.Μ. και αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.

Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς απέφευγαν συστηματικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους και εξοπλισμό που απέτρεπε την ανεύρεση βιολογικών και άλλων ιχνών.

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