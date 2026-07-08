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08.07.2026 21:29

Η Κέιτ Χάντσον απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι – Η βόλτα με σκάφος και οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της (Photos)

08.07.2026 21:29
kate-hudson-eksot

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Νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κέιτ Χάντσον, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ βρίσκεται στη χώρα μαζί με τον σύντροφό της, την κόρη τους και φίλους τους, και έχουν ήδη επισκεφθεί τη Σκιάθο αλλά και την Αθήνα.

Στη νέα της ανάρτηση, η Κέιτ Χάντσον δημοσίευσε φωτογραφίες από στιγμές ξεγνοιασιάς που είχε την ευκαιρία να απολαύσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα πάνω σε σκάφος.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, και μία τρυφερή στιγμή με τον σύντροφό της, με τον οποίο καταγράφονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί εν πλω.

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