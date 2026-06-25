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25.06.2026 10:50

Στην Ελλάδα για διακοπές η Κέιτ Χάντσον (Video)

25.06.2026 10:50
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Στην Ελλάδα βρίσκεται η Κέιτ Χάντσον, με την κάμερα του Happy Day να την καταγράφει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της, με το ρεπορτάζ της εκπομπής να αναφέρει ότι τελικός προορισμός της είναι η Σκιάθος.

Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με γυαλιά ηλίου και με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, η ηθοποιός ολοκλήρωσε το casual look της με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα.

«Γεια σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα» είπε χαμογελαστή η Κέιτ Χάντσον, εξηγώντας ευγενικά ότι δεν επιθυμεί να δηλώσει κάτι άλλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάντσον επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο Ιούλιο στο Instagram είχε γράψει «οικογενειακό καλοκαίρι, σ’ αγαπάμε Ελλάδα» ενώ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της τα σχετικά στιγμιότυπα.

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