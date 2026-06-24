Τιμητικά βραβεία για τους Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον, Τζέφρι Ράιτ και Ζιλιέτ Μπινός στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι

Με ένα εντυπωσιακό line-up κορυφαίων προσωπικοτήτων της έβδομης τέχνης προετοιμάζεται για την επερχόμενη διοργάνωσή του, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Ντάστιν Χόφμαν , η Ζιλιέτ Μπινός και ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας του «Platoon», Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον, θα τιμηθούν με την Κρυστάλλινη Σφαίρα για την εξαιρετική καλλιτεχνική προσφορά τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Jeffrey Wright to Be Honored at Karlovy Vary Film Festival https://t.co/9GzLpPce4O — Variety (@Variety) June 23, 2026

Παράλληλα, ο Τζέφρι Ράιτ θα λάβει το τιμητικό Βραβείο του Προέδρου ενώ θα πραγματοποιηθεί μια ειδική προβολή της ταινίας «Basquiat».

Το «παρών» στην Τσεχία αναμένεται να δώσουν επίσης και οι Χάρβεϊ Καϊτέλ , Κέβιν Μπέικον και Κίρα Σέντγουϊκ.

Με επτά υποψηφιότητες και δύο χρυσά αγαλματίδια στο ενεργητικό του, ο Χόφμαν έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά.

Η καριέρα του, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, σφραγίστηκε από εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες-σταθμούς, όπως τα κινηματογραφικά έργα «Kramer vs. Kramer», «Tootsie» και «Rain Man. Η τιμητική του βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Φεστιβάλ ενώ θα προβληθεί η ταινία «The Graduate».

Academy Award winner Juliette Binoche,



The only actress to have won Best Actress prizes in Cannes, Venice and Berlin



She will receive the Crystal Globe for Outstanding Artistic Contribution to World Cinema at the 60th Karlovy Vary International Film Festival #KVIFF



3 – 11… pic.twitter.com/E1735YNDzS June 23, 2026

Η διεθνής καταξίωση της Μπινός, η οποία θα παραλάβει την Κρυστάλλινη Σφαίρα στην τελετή λήξης ξεκίνησε το 1985 με την ερμηνεία της στο φιλμ «Rendez-vous» του André Téchiné. Έκτοτε, η φιλμογραφία της εμπλουτίστηκε με εμβληματικές συνεργασίες και σπουδαίους ρόλους σε ταινίες όπως: «The Lovers on the Bridge», «The Unbearable Lightness of Being» και «The English Patient», για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Προς τιμήν της το Φεστιβάλ θα προβάλει τις ταινίες «Certified Copy», «Three Colors: Blue» και «In-I in Motion».

At the closing ceremony of #KVIFF60, the Crystal Globe for Outstanding Artistic Contribution to World Cinema will be presented to French actress Juliette Binoche.

To her honor, KVIFF will screen Certified Copy, Three Colors: Blue and the doc In-I in Motion, which she directed. pic.twitter.com/QAGAcqAEFR — Karlovy Vary IFF (@KVIFF) June 23, 2026

Η σπουδαία πορεία του Τζέφρι Ράιτ περιλαμβάνει το «Angels in America», για το οποίο απέσπασε Tony στο Μπρόντγουεϊ, καθώς και την ομώνυμη τηλεοπτική μεταφορά του HBO όπου τιμήθηκε με Emmy και Χρυσή Σφαίρα. Επίσης ενσάρκωσε τον πράκτορα Felix Leiter στο πλευρό του Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στις ταινίες «Casino Royale», «Quantum of Solace» και «No Time To Die».

Με την Κρυστάλλινη Σφαίρα θα τιμηθεί και ο πολυβραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας, Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον. Έχοντας ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κυρίως μέσα από τα ντοκιμαντέρ, εγκαινίασε μια μακροχρόνια και εμβληματική συνεργασία με τον Όλιβερ Στόουν (Oliver Stone), υπογράφοντας τη φωτογραφία σε ταινίες μεταξύ των οποίων τα: «Salvador», «Wall Street» και «Born on the Fourth of July».

Κατά τη διάρκεια της 60ής διοργάνωσης, ο Ρίτσαρντσον θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στο έργο του «Robert Richardson: The White Devil» σε σκηνοθεσία Jana Hojdová.

Σύμφωνα με το Deadline, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου.

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