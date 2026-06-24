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24.06.2026 12:22

Κατερίνα Καινούργιου: Οι on air ευχές για τα γενέθλια της μητέρα της – «Ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια» (Video)

24.06.2026 12:22
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Τις θερμότερες ευχές της δημοσίως έστειλε η Κατερίνα Καινούργιου στη μητέρα της με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, με την παρουσιάστρια να αναφέρεται στην περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία της την προηγούμενη χρονιά.

Όπως είχε αποκαλύψει η παρουσιάστρια, η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ όπως αποκάλυψε σήμερα, πλέον το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί.

«Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι να είναι μια φανταστική χρονιά» είπε στον αέρα του «Super Κατερίνα».

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο»

Η παρουσιάστρια την περασμένη χρονιά είχε κάνει αρκετές αναφορές στο πρόβλημα υγείας της μητέρας της. Σε μια από αυτές, τον Νοέμβριο του του 2025, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τη Χριστίνα Σάλτη, είχε εξομολογηθεί πως η μητέρα της είχε καρκίνο στο έντερο.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δεν φαίνεται» είχε πει, μεταξύ άλλων.

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