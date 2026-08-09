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09.08.2026 08:59

Τροχαίο με αστυνομικούς στη Λ. Σουνίου: Αρνητικό το αλκοτέστ στον Γερμανό οδηγό που έκανε αναστροφή (Video)

09.08.2026 08:59
Troxaio

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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου κοντά στις 10 το βράδυ του Σαββάτου (08/08) , όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Γερμανοί τουρίστες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, εξετάζουν οι αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός, αφού έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Πεύκο, μπροστά από την ομώνυμη παραλία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή, προκειμένου να επιστρέψει προς την Αθήνα.

Τότε το ΙΧ φέρεται να διέσχισε το οδόστρωμα και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση υπάρχει άνοιγμα που εξυπηρετεί τη διέλευση λεωφορείων, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό σημείο, από όπου επιχείρησε να πραγματοποιήσει την αναστροφή ο οδηγός του ΙΧ.

Κλειστή στροφή με περιορισμένη ορατότητα

Όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, η στροφή βρίσκεται περίπου 30-40 μέτρα πριν από το σημείο της σύγκρουσης και είναι αρκετά κλειστή, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα των οδηγών.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης οι δύο αστυνομικοί εκσφενδονίστηκαν από τη μοτοσικλέτα τους.

Συνάδελφοί τους και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Αρνητικό το αλκοτέστ στον Γερμανό οδηγό

Στο μεταξύ, ο Γερμανός οδηγός του ΙΧ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας.

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