Red Code σε Αττική, νησιά και άλλες περιοχές της χώρας – Σε επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

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Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε «Red Code» εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για τις συγκεκριμένες περιοχές ο κίνδυνος βρίσκεται στην κατηγορία 4, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του «Red Code» ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «Red Code»

Στην κατάσταση κινητοποίησης περιλαμβάνεται ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα, ενώ στην Πελοπόννησο αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται επίσης η Περιφέρεια Κρήτης και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας.

Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται στο Βόρειο Αιγαίο για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, ενώ στο «Red Code» περιλαμβάνονται και οι Κυκλάδες.

Τι σημαίνει η ενεργοποίηση του «Red Code»

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου επιπέδου κινητοποίησης θέτει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε ενισχυμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ετοιμότητα του αναγκαίου προσωπικού, των μέσων και του εξοπλισμού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή στις περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Παράλληλα, δήμοι και περιφέρειες που υπάγονται στο «Red Code» καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέτρα πρόληψης και επιχειρησιακής αντιμετώπισης πιθανών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Ισχυρή σύσταση απευθύνεται και προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν εργασίες ή άλλες δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να αποτελέσουν αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού και η χρήση μηχανημάτων και εργαλείων από τα οποία μπορεί να προκληθούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να αποφεύγουν τις υπαίθριες ψησταριές και το κάπνισμα μελισσών και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αναμμένα τσιγάρα. Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.

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