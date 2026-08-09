search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.08.2026 11:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 09:18

Ιράν: Παράθυρο για συμφωνία με ΗΠΑ από Πεζεσκιάν – «Βρισκόμαστε στην ισχυρότερη θέση αυτή τη στιγμή»

09.08.2026 09:18
pezeskian
AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την εκτίμηση ότι το Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ισχυρότερη θέση για να επιτύχει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διεργασίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του κατάφερε να παραμείνει ενωμένη παρά τις ισχυρές πιέσεις και τις κυρώσεις που δέχθηκε. Όπως ανέφερε, οι αντίπαλοι της Τεχεράνης περίμεναν ότι η κυβέρνηση θα κατέρρεε εξαιτίας των συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης υπήρχαν σχέδια πρόκλησης αναταραχής σε περιοχές του βορειοδυτικού και νοτιοανατολικού Ιράν, μέσω της εκμετάλλευσης των συνοριακών ζωνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, γειτονικές χώρες συνέβαλαν στην αποτροπή της εισόδου ατόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.

Ο Ιρανός πρόεδρος θεωρεί πλέον ότι οι συνθήκες δημιουργούν ένα «παράθυρο» για πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Παρουσίασε το Ιράν ως μια χώρα που βγήκε «ισχυρή και ενωμένη» από τη σύγκρουση, εκτιμώντας ότι αυτή η κατάσταση ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης.

Κοντά σε συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιας διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Ιράν και Ομάν εξετάζουν παράλληλα μια προσωρινή ρύθμιση για τη ναυσιπλοΐα, έως ότου επιλυθούν τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που απαιτούνται για μια μόνιμη συμφωνία.

Ωστόσο, από την ιρανική πλευρά εκπέμπονται διαφορετικά μηνύματα. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το άνοιγμα των Στενών δεν συνδέεται με τις συνομιλίες Ιράν – Ομάν και επανέλαβε ότι η πλήρης επαναλειτουργία τους θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς μια ευρύτερη διευθέτηση της κρίσης. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Μαζικές εκκενώσεις και ακυρώσεις για πάνω από 1.300 πτήσεις λόγω του τυφώνα Dolphin


Γερμανία: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν πάνω από στρατιωτική βάση

Η Συμφωνία της Μέκκας: Το «ΝΑΤΟ» της Μ. Ανατολής απέναντι στο Ιράν με τη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karpathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

erithros stavros nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια – Την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε σε πόρτες – Η θέση της ΠΟΕΔΗΝ

poreia-palaistini-thessaloniki-2
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ Ισραήλ σε Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα: «Κρατήστε χαμηλό προφίλ» λόγω διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένη σύνταξη: Το «κρυφό» όφελος της εξόδου στα 62 - Ποιοι κερδίζουν έως 86.000 ευρώ

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.08.2026 11:46
karpathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

1 / 3