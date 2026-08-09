Ιράν: Παράθυρο για συμφωνία με ΗΠΑ από Πεζεσκιάν – «Βρισκόμαστε στην ισχυρότερη θέση αυτή τη στιγμή»

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Την εκτίμηση ότι το Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ισχυρότερη θέση για να επιτύχει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διεργασίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του κατάφερε να παραμείνει ενωμένη παρά τις ισχυρές πιέσεις και τις κυρώσεις που δέχθηκε. Όπως ανέφερε, οι αντίπαλοι της Τεχεράνης περίμεναν ότι η κυβέρνηση θα κατέρρεε εξαιτίας των συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης υπήρχαν σχέδια πρόκλησης αναταραχής σε περιοχές του βορειοδυτικού και νοτιοανατολικού Ιράν, μέσω της εκμετάλλευσης των συνοριακών ζωνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, γειτονικές χώρες συνέβαλαν στην αποτροπή της εισόδου ατόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.

Ο Ιρανός πρόεδρος θεωρεί πλέον ότι οι συνθήκες δημιουργούν ένα «παράθυρο» για πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Παρουσίασε το Ιράν ως μια χώρα που βγήκε «ισχυρή και ενωμένη» από τη σύγκρουση, εκτιμώντας ότι αυτή η κατάσταση ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης.

Κοντά σε συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιας διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Ιράν και Ομάν εξετάζουν παράλληλα μια προσωρινή ρύθμιση για τη ναυσιπλοΐα, έως ότου επιλυθούν τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που απαιτούνται για μια μόνιμη συμφωνία.

Ωστόσο, από την ιρανική πλευρά εκπέμπονται διαφορετικά μηνύματα. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το άνοιγμα των Στενών δεν συνδέεται με τις συνομιλίες Ιράν – Ομάν και επανέλαβε ότι η πλήρης επαναλειτουργία τους θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς μια ευρύτερη διευθέτηση της κρίσης. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

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