Η Συμφωνία της Μέκκας: Το «ΝΑΤΟ» της Μ. Ανατολής απέναντι στο Ιράν με τη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν (Video)

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Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία είναι από τεχνική άποψη ίδια με τo Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των κρατών μελών, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν.

Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών, παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ, θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιλυθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε.

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.

WATCH: Türkiye, Saudi Arabia, and Pakistan sign Mecca trilateral Defense Agreement. pic.twitter.com/ffL2jIpXC5 — Clash Report (@clashreport) August 7, 2026

Η Τουρκία ζητά «μορατόριουμ» στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν ένα “μορατόριουμ” στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Απέναντι στην έξαρση των επιθέσεων, η Τουρκία “ζήτησε τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την κήρυξη μορατόριου”, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο τουρκικο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

“Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Στην αρχή, στόχευαν τα λιμάνια και τα πολεμικά πλοία. Τώρα, επιτίθενται σε όλα τα εμπορικά πλοία αδιακρίτως”, δήλωσε με αποδοκιμασία ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι “τα πλοία που ανήκουν σε Τούρκους ή φέρουν τουρκική σημαία πλήττονται επίσης”.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία μετέφερε τις ανησυχίες της για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στις δύο χώρες και ότι η Άγκυρα εφαρμόζει ορισμένα δικά της μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία επ΄αυτού.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, είχε ήδη καταγγείλει την Τρίτη επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον δύο πλοίων που ανήκουν σε Τούρκους πλοιοκτήτες, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος.

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