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08.08.2026 17:51

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του – Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

08.08.2026 17:51
Porter Airlines

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Μια εγχώρια πτήση της Porter Airlines στον Καναδά ακυρώθηκε επειδή ένα μικρό παιδί αρνούνταν να καθίσει στη θέση του και να προσδεθεί, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες αποκλεισμένους στο αεροδρόμιο της Βικτώρια.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 6 Αυγούστου, με την πτήση PD444 από τη Βρετανική Κολομβία προς το Τορόντο να αναχωρεί τελικά την επομένη ημέρα.

Ένα μικρό παιδί, νηπιακής ηλικίας, που αρνιόταν να καθίσει στη θέση του και να προσδεθεί στάθηκε η αφορμή για να ακυρωθεί μια εγχώρια πτήση στον Καναδά, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες αποκλεισμένους στο αεροδρόμιο μέχρι την επομένη ημέρα.

«Μη ασφαλείς συνθήκες»

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου, αφού η πτήση PD444 της Porter Airlines είχε αναχωρήσει από τον τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βικτώρια στη Βρετανική Κολομβία και ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό το Τορόντο, όπως μεταδίδει το CTV News.

Ωστόσο, το ταξίδι συνάντησε ένα απρόσμενο εμπόδιο, όταν τα μέλη του πληρώματος εντόπισαν το μικρό παιδί να «στέκεται στη θέση του» και να αρνείται να «δέσει τη ζώνη ασφαλείας του», σύμφωνα με όσα δήλωσαν εκπρόσωποι της Porter Airlines στο ειδησεογραφικό μέσο.

Οι γονείς του νηπίου και τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να προσδέσουν το… ατίθασο παιδί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, μην αφήνοντάς τους άλλη επιλογή από το να ματαιώσουν την απογείωση.

«Το αεροσκάφος δεν μπορούσε να απογειωθεί υπό αυτές τις μη ασφαλείς συνθήκες, οπότε το πλήρωμα επέλεξε να επιστρέψει στον τερματικό σταθμό και να αποβιβάσει τους επιβάτες», ανακάλεσαν οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας.

Δυστυχώς, μέχρι να αποβιβαστεί η οικογένεια και να συμπληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά έγγραφα, η ώρα είχε πάει μετά τις 12:30 π.μ. τοπική ώρα, ώρα κατά την οποία ο διάδρομος απογείωσης κλείνει.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναγκάστηκε να επαναπρογραμματίσει το ταξίδι για την επομένη, υποχρεώνοντας τους ταξιδιώτες να διανυκτερεύσουν στη Βικτώρια.

Η πτήση αναχώρησε τελικά την Παρασκευή στις 10:49 π.μ. τοπική ώρα και προσγειώθηκε στο Τορόντο στις 6:16 π.μ., σύμφωνα με το FlightAware.

Οι εκπρόσωποι της Porter Airlines ζήτησαν συγγνώμη «για τις επιπτώσεις» που είχε η ακύρωση στους επιβάτες.

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