Χάντερ Μπάιντεν: «Ο καρκίνος του πατέρα μου έχει εξαπλωθεί» – «Έπινα 4 λίτρα βότκα τη μέρα, κάπνιζα κρακ κάθε 15 λεπτά»

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Για την αμφιλεγόμενη απόφαση του πατέρα του να του απονείμει προεδρική χάρη, τη μάχη του με τις εξαρτήσεις, αλλά και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Τζο Μπάιντεν μίλησε ο Χάντερ Μπάιντεν σε εκτενή συνέντευξή του στο BBC.

Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον εαυτό του «τον πιο προνομιούχο άνθρωπο στον κόσμο», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η χάρη που έλαβε από τον πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024 δεν αποτέλεσε καλή επιλογή ούτε για τους Αμερικανούς ούτε για το Σύνταγμα και την υστεροφημία του Τζο Μπάιντεν.

Παρά τις παραδοχές αυτές, υπερασπίστηκε την απόφαση του πατέρα του. «Τι θα σκεφτόσασταν για τον εκείνον αν δεν το είχε κάνει αυτό για μένα;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι κατανοεί τους λόγους για τους οποίους η απόφαση επικρίθηκε. «Δεν είναι δίκαιο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι ευγνώμων που το έκανε για μένα», πρόσθεσε.

Ο Χάντερ Μπάιντεν υποστήριξε ότι ο πατέρας του οδηγήθηκε τελικά στην απόφαση επειδή φοβόταν πως ο γιος του θα γινόταν στόχος μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορούσε να πάρει αυτό που πήρα από τον μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που μπορούσε να το δώσει, τον πατέρα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Επέμεινε, πάντως, ότι οι δυο τους δεν είχαν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης προτού αυτή δοθεί, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση θα ήταν σχεδόν αδύνατο να παραμείνει κρυφή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε απονείμει στον γιο του πλήρη και άνευ όρων χάρη τον Δεκέμβριο του 2024, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες δεσμεύσεις του ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τις προεδρικές εξουσίες για να παρέμβει στις δικαστικές υποθέσεις του. Τότε είχε υποστηρίξει ότι ο γιος του είχε υποστεί «επιλεκτική και άδικη δίωξη».

Η χάρη κάλυπτε την καταδίκη του για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής, τη φορολογική υπόθεση στην οποία είχε δηλώσει ένοχος, καθώς και ενδεχόμενα ομοσπονδιακά αδικήματα που είχαν διαπραχθεί από το 2014 έως το 2024.

Ο καρκίνος του Τζο Μπάιντεν έχει εξαπλωθεί στα οστά

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Χάντερ Μπάιντεν όταν η συζήτηση στράφηκε στην κατάσταση της υγείας του πατέρα του. Όπως αποκάλυψε, ο καρκίνος του Τζο Μπάιντεν έχει κάνει μεταστάσεις «στα οστά και αλλού», προκαλώντας έντονο πόνο και σημαντική εξασθένηση. «Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος», είπε, διακόπτοντας για λίγο καθώς συγκινήθηκε. «Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπεις». «Είναι πολύ επώδυνο» και «πολύ εξουθενωτικό», πρόσθεσε για την κατάσταση του πατέρα του.

Παρά την περιπέτεια της υγείας του, όπως είπε, ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να αποτελεί το επίκεντρο της οικογένειας. «Μέχρι και σήμερα, ο πατέρας μου είναι το κέντρο της οικογένειάς μας. Είναι ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος παππούς». Σύμφωνα με τον Χάντερ Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος παραμένει πολιτικά ενεργός και αποφασισμένος να συνεχίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

«Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο ντιμπέιτ»

Ο Χάντερ Μπάιντεν αναφέρθηκε και στο καταστροφικό για τον πατέρα του προεδρικό ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024, το οποίο «βύθισε» για την προσπάθειά του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Όπως είπε, παρακολούθησε το ντιμπέιτ από το σπίτι του στην Καλιφόρνια και κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Σοκαρίστηκα. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», ανέφερε.

Στο παρελθόν ο Χάντερ είχε αποδώσει την κακή εμφάνιση του πατέρα του στη σωματική εξάντληση από τα συνεχή ταξίδια, ενώ μετά τη διάγνωση του καρκίνου είχε θέσει το ερώτημα κατά πόσο η ασθένεια ενδεχομένως να τον επηρέαζε ήδη εκείνη την περίοδο.

«Έπινα σχεδόν τέσσερα λίτρα βότκα την ημέρα»

Στη συνέντευξη ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε ανοιχτά και για μία από τις σκοτεινότερες περιόδους της ζωής του, περιγράφοντας την έκταση που είχε λάβει η εξάρτησή του από το αλκοόλ και το κρακ. Στο χειρότερο σημείο της εξάρτησής του, όπως είπε, έπινε σχεδόν 4 λίτρα βότκα την ημέρα και κάπνιζε κρακ περίπου κάθε 15 λεπτά. «Ήταν μια κόλαση. Δεν υπάρχει τίποτα λαμπερό σε αυτήν την κατάσταση», είπε.

Απέρριψε την άποψη ότι στράφηκε στις ουσίες επειδή, ως γιος ενός τόσο ισχυρού πολιτικού, αισθανόταν ότι μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε χωρίς συνέπειες. «Δεν αναζητούσα τίποτα άλλο παρά τη λήθη», είπε, εξηγώντας ότι οι ουσίες αποτέλεσαν αρχικά έναν τρόπο διαφυγής από το άγχος και την απομόνωση, προτού εξελιχθούν σε «κάτι που παραλίγο να με σκοτώσει».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Χάντερ Μπάιντεν έβαλε τέλος και στις φήμες που κατά καιρούς τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικής καριέρας ή ακόμη και μελλοντικής διεκδίκησης της προεδρίας. Όπως ξεκαθάρισε, δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική» και δεν σκοπεύει να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα. Αντίθετα, θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του στην ενημέρωση για τις εξαρτήσεις και την προσπάθεια απεξάρτησης, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να ενώσει ανθρώπους πέρα από τις βαθιές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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