Kύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία: Έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν – Tι εξετάζουν οι Αρχές (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δράση των τριών ανδρών που συνελήφθησαν στη Μεσσηνία, στην περιοχή των Γαργαλιάνων, έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, καθώς και για φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά, προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους.

Κατά το κατηγορητήριο, όσοι παραγωγοί αρνούνταν να πληρώσουν ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις.

Στους τρεις συλληφθέντες αποδίδονται ακόμη εμπρησμοί σε αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής.

Η δικογραφία αφορά συνολικά τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν εάν η φερόμενη δράση των κατηγορουμένων συνδέεται και με την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, φέρονται να πίεζαν ή να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να εισπράττουν τις αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και στηρίχθηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα περιστατικά πυρκαγιών και άλλων επιθέσεων, πληροφοριακό υλικό και τεχνική επιτήρηση των υπόπτων. Οι Αρχές προχώρησαν επίσης σε νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη δράση και τις επαφές των εμπλεκομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια τους.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης, στον οποίο αποδίδονται αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης:

Κτηνωδία στην Καστοριά: Νεκρή αρκούδα από πυροβολισμό

Σωματείου Εργαζομένων Αττικόν: «Εκτός λειτουργίας και οι δύο αξονικοί τομογράφοι του νοσοκομείου»

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σίνδο