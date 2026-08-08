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08.08.2026 18:54

Ισπανία: Στους δρόμους οι κάτοικοι της Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού – Διαμαρτυρίες στην Ευρώπη

08.08.2026 18:54
diadilosi-ispania-tourismos

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Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στο Σόγιερ, στο νησί της Μαγιόρκα, διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό στις Βαλεαρίδες Νήσους και τις επιπτώσεις του στο κόστος ζωής των κατοίκων.

Με σύνθημα «Το Σόγιερ έχει φτάσει στα όριά του», οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν στέγη, ενώ ο μαζικός τουρισμός οδηγεί παραδοσιακές επιχειρήσεις στο κλείσιμο.

Μαγιόρκα: Στους δρόμους οι κάτοικοι κατά του υπερτουρισμού – Διαμαρτυρίες ανά την Ευρώπη

Ωστόσο, ορισμένοι τουρίστες δήλωσαν έκπληκτοι από τη διαμαρτυρία, υποστηρίζοντας ότι μια πόλη όπως το Σόγιερ θα χρειάζεται πάντα τον τουρισμό.

Η Ισπανία, η δεύτερη χώρα με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο μετά τη Γαλλία, υποδέχθηκε 96,8 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, αριθμός-ρεκόρ που αντιστοιχεί σε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι τουρίστες θα συνεισφέρουν 64 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της χώρας από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, ποσό αυξημένο κατά 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο του τουρισμού ως βασικού μοχλού της ισπανικής οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλει στις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις της χώρας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού ανά την Ευρώπη

Ανάλογες διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλους δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την αύξηση του κόστους στέγασης και ζωής, αλλά και για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού στην καθημερινότητα και τον χαρακτήρα των πόλεών τους. Τον Ιούνιο του 2025, διαδηλωτές στη Λισαβόνα πραγματοποίησαν κινητοποίηση με σύνθημα «Λισαβόνα κατά της τουριστικοποίησης», ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού και στη Βαρκελώνη. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2024 και στα Κανάρια Νησιά, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Σάντα Κρουθ της Τενερίφης, διαμαρτυρόμενοι μεταξύ άλλων για τη δυσκολία πρόσβασης στη στέγαση και υποστηρίζοντας ότι «Τα Κανάρια Νησιά έχουν όρια».

Μαγιόρκα: Στους δρόμους οι κάτοικοι κατά του υπερτουρισμού – Διαμαρτυρίες ανά την Ευρώπη
Μαγιόρκα: Στους δρόμους οι κάτοικοι κατά του υπερτουρισμού – Διαμαρτυρίες ανά την Ευρώπη
Μαγιόρκα: Στους δρόμους οι κάτοικοι κατά του υπερτουρισμού – Διαμαρτυρίες ανά την Ευρώπη

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