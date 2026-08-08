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08.08.2026 17:06

Σωματείου Εργαζομένων Αττικόν: «Εκτός λειτουργίας και οι δύο αξονικοί τομογράφοι του νοσοκομείου»

08.08.2026 17:06
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Χωρίς αξονικό τομογράφο έχει μείνει το Νοσοκομείο Αττικόν, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν. Αττικόν Αναγέννηση, οι οποίοι ζητούν την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος πριν την εφημερία της Δευτέρας (10/08). 

Όπως καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, και οι δύο αξονικοί τομογράφοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από χθες, Παρασκευή (08/08), ενώ από την εταιρεία που έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθούν οι βλάβες.

Η απουσία αξονικού τομογράφου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών υπογραμμίζουν στην ανακοίνωσή τους, κρούοντας τον κώδωνα για την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς αναμένονται εκατοντάδες ασθενείς λόγω εφημερίας.

Αυτό είναι το «καλύτερο ΕΣΥ» που μας παρουσιάζουν; καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.

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