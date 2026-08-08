Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Ασημένιο μετάλλιο για Χιώτη και Αλεξίου στο Πλόβντιβ

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Οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στο Πλόβντιβ, τερματίζοντας μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία. Οι δύο 18χρονοι είχαν κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο.

Οι δύο 18χρονοι Έλληνες αθλητές ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους σε χρόνο 6:34.07, τερματίζοντας μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από το πλήρωμα της Ρουμανίας, το οποίο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:33.46.

Μετά την ολοκλήρωση της κούρσας και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, οι δύο αθλητές πανηγύρισαν την επιτυχία τους αμέσως μετά τον τερματισμό.

Νέα διεθνής διάκριση

Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διεθνή διάκριση μέσα σε λίγους μήνες για τους Χιώτη και Αλεξίου.

Οι δύο 18χρονοι είχαν κατακτήσει τον περασμένο Μάιο το χάλκινο μετάλλιο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας τους.

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