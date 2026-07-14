Ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας μετά το οικονομικό σκάνδαλο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέλος στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας έβαλε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, έπειτα από έλεγχο των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών που αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις και εκτεταμένες παρατυπίες στην τήρηση των υποχρεωτικών διοικητικών βιβλίων.

Η απόφαση βρίσκει την Ομοσπονδία στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου για τη διαχείριση των οικονομικών της, τις μεταφορές χρημάτων, τις δαπάνες που χρεώνονταν στα ταμεία της και τις πρακτικές προηγούμενων διοικήσεων.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή διοικητική εξέλιξη, καθώς δεν αφορά απλώς την επιβολή κάποιας οικονομικής κύρωσης ή την αποστολή συστάσεων προς τη διοίκηση. Το αρμόδιο υπουργείο ανακαλεί τη βεβαίωση με την οποία είχε αναγνωριστεί ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας πληρούσε τις προϋποθέσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, ανακαλείται η υπ’ αριθμόν 518616/08-02-2023 βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία είχε πιστοποιηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας», ΑΦΜ 090036607 και κωδικό ΓΓΑ ΑΑ41. Η απόφαση βασίζεται στα ευρήματα έκθεσης ελέγχου που συντάχθηκε στις 11 Ιουνίου 2026, έπειτα από αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τριμελές κλιμάκιο, κατόπιν απόφασης που είχε εκδοθεί στις 22 Μαΐου 2026.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα που επικαλείται η διοικητική απόφαση, οι ελεγκτές εντόπισαν σοβαρά προβλήματα στην τήρηση των βιβλίων της Ομοσπονδίας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν θεωρηθεί τα βιβλία πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, στα οποία περιλαμβάνονταν πρακτικά από τις 22 Μαΐου 2021 έως και το 2024.

Αντίστοιχο πρόβλημα εντοπίστηκε στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο από τις 25 Μαΐου 2021 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024. Πρόκειται για μια περίοδο μεγαλύτερη των τριών ετών, κατά την οποία, σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του κορυφαίου διοικητικού οργάνου δεν αποτυπώνονταν σε νομίμως θεωρημένο βιβλίο.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό θεωρείται και το εύρημα που αφορά το βιβλίο μελών. Σύμφωνα με την έκθεση, από το 2020 και μετά υπήρχε πλήρης παράλειψη ενημέρωσής του. Το βιβλίο μελών αποτελεί βασικό στοιχείο της διοικητικής λειτουργίας ενός αθλητικού φορέα, καθώς σε αυτό αποτυπώνεται ποια σωματεία διαθέτουν την ιδιότητα του μέλους και, κατ’ επέκταση, ποια έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις.

Το κλιμάκιο δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι τα βιβλία δεν είχαν θεωρηθεί. Κατέγραψε και πλημμελή τήρηση του περιεχομένου τους, με κενά που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονταν και καταγράφονταν οι αποφάσεις.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαν καταχωριστεί πρακτικά, ενώ εντοπίστηκαν ενδιάμεσες κενές σελίδες, ελλείψεις επισυναπτόμενων στοιχείων και κενά στο περιεχόμενο των εγγράφων. Οι ελεγκτές κατέγραψαν ακόμη έντυπα πρακτικά χωρίς αρίθμηση, με μονογραφήσεις ανά σελίδα και σφραγίδες της Ομοσπονδίας, καθώς και υπογραφές μελών οι οποίες είχαν αποτυπωθεί πάνω σε κενές σελίδες.

Η τελευταία αυτή αναφορά θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς η ύπαρξη υπογραφών σε κενά φύλλα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα οι συγκεκριμένες σελίδες και κατά πόσο διασφαλιζόταν η γνησιότητα και η ακεραιότητα των πρακτικών.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του νόμου 2725/1999. Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε αθλητικό σωματείο οφείλει να τηρεί συγκεκριμένα βιβλία, μεταξύ των οποίων το μητρώο μελών, τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το βιβλίο εσόδων και εξόδων, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα βιβλία αυτά πρέπει, πριν χρησιμοποιηθούν, να έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων μπορεί να επιφέρει την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κύρωση η οποία τελικά επιβλήθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.

Η νέα απόφαση έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. Σε πολυσέλιδο πόρισμα του υπουργείου Οικονομικών είχαν καταγραφεί μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δαπάνες για πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών προσωπικής χρήσης και προϊόντων που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν συνδέονταν επαρκώς με τις ανάγκες του αθλήματος.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, μεταφορές συνολικού ύψους 107.569 ευρώ, ταμειακές διευκολύνσεις προς τον τότε πρόεδρο, χρήση χρεωστικής κάρτας που ήταν συνδεδεμένη με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, καθώς και δαπάνες για διαμονές σε ξενοδοχεία της Ευρυτανίας, της Αράχωβας, της Τήνου, του Κόρφου Κορινθίας και της Ξάνθης.

Παράλληλα, είχαν εντοπιστεί χρεώσεις για γυαλιά ηλίου, αρώματα, προϊόντα από καταστήματα duty free, αγορά PlayStation και iPhone, τρόφιμα, αλλά και η περίφημη αγορά για «ροζ κανίς», η οποία αποτέλεσε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ευρήματα του ελέγχου. Η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης δεν παρουσιάζεται στο έγγραφο ως άμεση ποινή για τις επίμαχες οικονομικές δαπάνες, αλλά ως συνέπεια των συγκεκριμένων διοικητικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, με έδρα το Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας στο Περιστέρι, ενώ διαβιβάστηκε επίσης στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, στο γραφείο του γενικού γραμματέα Αθλητισμού και στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μαρινάκης απορρίπτει την πρόταση της ΕΠΟ, καταγγέλλει πολιτικές πιέσεις και παρέμβαση Σαββίδη για να εκλεγεί ο Αλαφούζος

Έρλινγκ Χάαλαντ: Επέστρεψε στη Νορβηγία με ένα βαλσαμωμένο ρακούν και έγινε (πάλι) viral

Χωρίς λευκό καπνό η ψηφοφορία για την προεδρία της Super League: Ισοφάρισαν ξανά Μαρινάκης και Αλαφούζος















