«Πανηγύριζε μέσα της» – Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δικαιολογεί την παγωμένη αντίδραση της Βικτόρια στο γκολ της Αγγλίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ορκίζεται ότι η σύζυγός του Βικτόρια δεν κοιμόταν σε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ζευγάρι βρισκόταν στον προημιτελικό αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας στις 11 Ιουλίου στο Μαϊάμι και είδε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να σκοράρει το νικητήριο γκολ στο τρίτο λεπτό της παράτασης, που προκάλεσε στους οπαδούς φρενίτιδα.

Όλους εκτός από τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο Ντέιβιντ φαινόταν να πηδάει πάνω, να χτυπάει τον αέρα, με τα παιδιά του γύρω του, ενώ η Βικτόρια, παρέμεινε καθισμένη και με παγωμένη έκφραση στο πρόσωπο μετά το γκολ.

People are often critical of Victoria Beckham but to see this outpouring of emotion here from her as England scores a goal shows her deep connection with both football and the team. pic.twitter.com/GH1o6vvJ9Q — RS Archer (@archer_rs) July 12, 2026

Η στιγμή έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της έλλειψης αντίδρασής της. Η κωμικός Jenny Johnson συνέχισε να αστειεύεται για το «μεταδοτικό» χαμόγελο της πρώην Spice Girl μετά το γκολ, αλλά ο Ντέιβιντ την υπερασπίστηκε στα σχόλια της ανάρτησης στο Instagram.

«Γιορτάζει μέσα της, το υπόσχομαι», έγραψε με ένα emoji που κλαίει και γελάει. «Οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου».

Σε επόμενες φωτογραφίες, η Βικτόρια φαίνεται να σηκώνεται όρθια και να χειροκροτεί ανάμεσα στην οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών της, του 23χρονου Ρομέο, του 21χρονου Κρουζ και της 15χρονης Χάρπερ.

Beckhams Cheer on England at 2026 World Cup Quarterfinals!



David and Victoria Beckham brought three of their four children — Romeo (23), Cruz (21), and Harper (15) — to watch England defeat Norway in the quarterfinals on Saturday in Miami.



The proud football family supporting… https://t.co/iIPghdDqo4 pic.twitter.com/66FOg9UFZx July 12, 2026

Διαβάστε επίσης:

Η Ντούα Λίπα στηρίζει τους διαδηλωτές ενάντια στο τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία

Ο Λιούις Χάμιλτον εντυπωσίασε κάνοντας wakeboarding και η Κιμ Καρντάσιαν τον αποθέωσε (Video)

Κατερίνα Καινούργιου: Πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της – «Το πιο όμορφο της ζωής μου» (Photos)