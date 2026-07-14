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14.07.2026 20:05

«Πανηγύριζε μέσα της» – Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δικαιολογεί την παγωμένη αντίδραση της Βικτόρια στο γκολ της Αγγλίας

14.07.2026 20:05
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Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ορκίζεται ότι η σύζυγός του Βικτόρια δεν κοιμόταν σε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ζευγάρι βρισκόταν στον προημιτελικό αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας στις 11 Ιουλίου στο Μαϊάμι και είδε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να σκοράρει το νικητήριο γκολ στο τρίτο λεπτό της παράτασης, που προκάλεσε στους οπαδούς φρενίτιδα.

Όλους εκτός από τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο Ντέιβιντ φαινόταν να πηδάει πάνω, να χτυπάει τον αέρα, με τα παιδιά του γύρω του, ενώ η Βικτόρια, παρέμεινε καθισμένη και με παγωμένη έκφραση στο πρόσωπο μετά το γκολ.

Η στιγμή έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της έλλειψης αντίδρασής της. Η κωμικός Jenny Johnson συνέχισε να αστειεύεται για το «μεταδοτικό» χαμόγελο της πρώην Spice Girl μετά το γκολ, αλλά ο Ντέιβιντ την υπερασπίστηκε στα σχόλια της ανάρτησης στο Instagram.

«Γιορτάζει μέσα της, το υπόσχομαι», έγραψε με ένα emoji που κλαίει και γελάει. «Οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου».

Σε επόμενες φωτογραφίες, η Βικτόρια φαίνεται να σηκώνεται όρθια και να χειροκροτεί ανάμεσα στην οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών της, του 23χρονου Ρομέο, του 21χρονου Κρουζ και της 15χρονης Χάρπερ.

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