search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 22:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 21:18

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Κύμα ζέστης-ρεκόρ εξαπλώνεται στη χώρα – Τους 44 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία στη Μοντάνα

14.07.2026 21:18
usa-heat-wave

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα κύμα ζέστης-ρεκόρ, που πλήττει από αυτό το σαββατοκύριακο τις δυτικές ΗΠΑ, εξαπλώνεται σήμερα, Τρίτη 14/7, προς τις ανατολικές ακτές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συναγερμό.

Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρίψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστης σε πολλές περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, όπως στο Μπίλινγκς, τη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή η ακραία ζέστη, που επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα, επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα.

«Θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό και επικίνδυνα επίπεδα ζέστης αναμένεται να σημειωθούν σήμερα στο βορειοανατολικό τμήμα, προτού η εντονότερη ζέστη πλήξει την περιοχή αύριο Τετάρτη και επεκταθεί προς το κέντρο του Ατλαντικού», προειδοποιούν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει σε πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα έως τους 38 βαθμούς Κελσίου προτού καταγράψει πτώση στα τέλη της εβδομάδας.

Διαβάστε επίσης:

Η Meta κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε AI για να στοχεύσει εργαζόμενους με ιατρικές παθήσεις κατά την επιλογή ατόμων για απολύσεις

Βρετανία: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού των Συντηρητικών, ερευνώνται τυχόν σχέσεις με την αριστερά και την αναρχία

Ο Αχμαντινετζάντ εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση μετά τις πληροφορίες περί κράτησής του από τους Φρουρούς της Επανάστασης (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran_fires_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

world-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

empape-france-spain-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

galiki presveia ekdilosi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση της γαλλικής πρεσβείας για την Ημέρα της Βαστίλης: «Η ελληνογαλλική σχέση αποτελεί συμμαχία για το μέλλον»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Επανομή: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

7030923
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 27χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ - Για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 22:43
tehran_fires_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

world-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

empape-france-spain-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

1 / 3