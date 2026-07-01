Κύμα καύσωνα σαρώνει το κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και εξαπλώνεται ανατολικά

Μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με αποπνικτική ζέστη, η οποία θα μπορούσε να καταρρίψει ρεκόρ τις επόμενες ημέρες και να επηρεάσει τόσο τη διεξαγωγή αγώνων του Μουντιάλ όσο και τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Το κύμα καύσωνα σαρώνει τις κεντρικές πολιτείες κατευθυνόμενο προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου αναμένεται να φέρει ακραίες θερμοκρασίες σε αρκετές μεγαλουπόλεις.

Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, προειδοποίησε σήμερα ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι «το πιο ακραίο» που έχει γνωρίσει η πόλη του «εδώ και πάνω από μια δεκαετία». Έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα «άνευ προηγουμένου, ιστορικό» σχέδιο αντιμετώπισης του καύσωνα, το οποίο περιλαμβάνει οχήματα διανομής νερού και προσωρινούς σταθμούς με συστήματα υδρονέφωσης.

Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Την Πέμπτη, όταν θα κορυφωθεί ο καύσωνας στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, η αίσθηση της θερμοκρασίας προβλέπεται πως θα ξεπερνά τους 43°C στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

Ενόψει του ακραίου φαινομένου, οι αρχές πολλών πόλεων λαμβάνουν έκτακτα μέτρα και απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να λάβουν προφυλάξεις.

Παρότι τα περισσότερα κτίρια στις ΗΠΑ είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού και ψύξης, οι καύσωνες προκαλούν περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με τους κυκλώνες και τις πλημμύρες. Η ένταση και η διάρκεια αυτού του κύματος ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ουάσινγκτον μεταξύ της Πέμπτης και του Σαββάτου – της Ημέρας Ανεξαρτησίας – όταν οι διοργανωτές των εορταστικών εκδηλώσεων έχουν προαναγγείλει το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων στα χρονικά.

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