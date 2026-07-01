FBI: Πλαστά τα σημειώματα των «απαγωγέων» της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC Σαβάνα Γκάθρι

Και τα τρία μηνύματα που σχετίζονται με απαγωγή και έχουν εμφανιστεί σε ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης μητέρας της συμπαρουσιάστριας της εκπομπής “Today”, Σαβάνα Γκάθρι, έχουν κριθεί από τους ομοσπονδιακούς ερευνητές ως ψεύτικες επικοινωνίες, δήλωσε αξιωματούχος του FBI στο Reuters την Τρίτη.

Η αξιολόγηση του FBI για μη αυθεντικότητα αφορά τα δύο σημειώματα λύτρων που αναφέρθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, και ένα τρίτο, πιο πρόσφατο μήνυμα από κάποιον που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τις ταυτότητες των απαγωγέων, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Κανένα από τα σημειώματα για λύτρα δεν είναι γνήσιο», δήλωσε ο αξιωματούχος του FBI στο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με μια ενεργή έρευνα.

Μια δεύτερη πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που γνωρίζει το θέμα επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του FBI για τα σημειώματα για λύτρα.

Η αποκάλυψη ότι το FBI έχει απορρίψει την ακρίβεια των τριών σημειωμάτων – δύο εκ των οποίων αναφέρθηκε ευρέως ότι ήταν επικοινωνίες από απαγωγείς – φάνηκε να εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη θεμελιώδη υπόθεση των ερευνών ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη για λύτρα εξαρχής.

Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας Πίμα, το οποίο ηγείται της συνολικής έρευνας, αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενος τη συμφωνία του να παραπέμψει όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τα σημειώματα για λύτρα στο FBI.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, εκτός από το ότι η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε η εκπρόσωπος του σερίφη, Αντζέλικα Καρίγιο. Πρόσθεσε ότι τα δείγματα DNA και τα βίντεο που συλλέχθηκαν στην υπόθεση «παραμένουν υπό εγκληματολογική ανάλυση».

Και τα τρία εν λόγω μηνύματα παραδόθηκαν αρχικά σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου ειδήσεων για σελέμπριτις TMZ.com, προτού παραδοθούν στις αρχές για έλεγχο.

Η Σαβάνα Γκάθρι, 54 ετών, μακροχρόνια συμπαρουσιάστρια της πρωινής ειδησεογραφικής εκπομπής του NBC «Today», έχει αναφερθεί σε αιτήματα λύτρων σε βιντεομηνύματα που έχει δημοσιεύσει η ίδια και τα αδέλφια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους απαγωγείς να ανοίξουν μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με την οικογένειά της και εκλιπαρώντας για την επιστροφή της μητέρας της, λέγοντας σε ένα βίντεο, «θα πληρώσουμε».

Δεν εισπράχτηκε πληρωμή σε κρυπτονομίσματα

Η Νάνσι Γκάθρι, η οποία είχε προβλήματα υγείας με περιορισμένη κινητικότητα, εθεάθη τελευταία φορά ζωντανή στο σπίτι της στο Τουσόν της Αριζόνα στις 31 Ιανουαρίου, αφού πέρασε ένα βράδυ με τη μεγαλύτερη κόρη της, Άνι Γκάθρι, και τον γαμπρό της.

Το FBI, το οποίο ανέλαβε την εξέταση των υποτιθέμενων σημειωμάτων για λύτρα ή άλλων επικοινωνιών από υπόπτους στην υπόθεση, είχε αρνηθεί προηγουμένως να δηλώσει δημόσια εάν κάποιο από τα υπό εξέταση μηνύματα θεωρούνταν αξιόπιστο.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο πρώτα προέρχονταν από τον ίδιο αποστολέα, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters, αν και δεν διευκρινίστηκε πώς εξήχθη αυτό το συμπέρασμα.

Το πρώτο σημείωμα, σύμφωνα με το TMZ, απαιτούσε ένα ποσό «εκατομμυρίων» που έπρεπε να καταβληθεί σε κρυπτονομίσματα και όριζε δύο προθεσμίες για την πληρωμή – στις 5 Φεβρουαρίου και 9 Φεβρουαρίου. Το δεύτερο σημείωμα, όπως αναφέρθηκε από το NBC News την περασμένη εβδομάδα, αναφερόταν στην Γκάθρι εκείνη τη στιγμή ως νεκρή, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη ή να απαιτήσει οποιαδήποτε πληρωμή για την επιστροφή της σορού της.

Σε μια προσπάθεια να ελέγξει την αυθεντικότητα του πρώτου σημειώματος και ενδεχομένως να εντοπίσει τα αιτήματα για λύτρα μέχρι τους δράστες, το FBI κατέθεσε ένα μικρό ποσό κρυπτονομισμάτων σε έναν λογαριασμό όπως υποδεικνύονταν στο μήνυμα, αλλά τα χρήματα παρέμειναν ανέγγιχτα στον λογαριασμό και δεν τα πήραν ποτέ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σε αυτή τη βάση και με άλλα απροσδιόριστα μέσα, το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο σημειώματα λύτρων, τα οποία διαπίστωσε ότι ήταν κοινής προέλευσης, στάλθηκαν από ένα ή περισσότερα άτομα που δεν συνδέονται στην πραγματικότητα με την εξαφάνιση της Γκάθρι, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το FBI έχει επίσης απορρίψει την αυθεντικότητα ενός τρίτου σημειώματος που το TMZ ανέφερε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα από κάποιον που ισχυριζόταν ότι γνώριζε τις ταυτότητες των απαγωγέων της Νάνσι Γκάθρι και ότι είχε βίντεο του «κύριου προσώπου» που εμπλέκεται στην απαγωγή της, καθώς και του θύματος την ημέρα που πέθανε.

Ο αξιωματούχος του FBI δεν αποκάλυψε πώς οι ερευνητές απέκλεισαν το τρίτο σημείωμα ως ψεύτικο.

Αντιδρώντας στους τίτλους των σημειωμάτων λύτρων της περασμένης εβδομάδας από το NBC News, το οικείο δίκτυο του «Today», η Σαβάνα Γκάθρι αφιέρωσε χρόνο στην εκπομπή της για να απευθύνει ξανά έκκληση στο κοινό για απαντήσεις σχετικά με την τύχη της μητέρας της, προτρέποντας όποιον μπορεί να γνωρίζει κάτι να εμφανιστεί.

Η Γκάθρι υπενθύμισε επίσης στους τηλεθεατές την αμοιβή του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που προσφέρει η οικογένειά της, την οποία περιέγραψε ως «αγωνιώδη» από τότε που εξαφανίστηκε η μητέρα της.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν λίγο μετά την εξαφάνισή της ότι οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι το αίμα που βρέθηκε στην μπροστινή βεράντα της Νάνσι Γκάθρι προερχόταν από την ίδια.

Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης στην υπόθεση έχει αυξηθεί σημαντικά από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ο σερίφης και το FBI δημοσίευσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας ενός ένοπλου κακοποιού με μάσκα του σκι που φαινόταν να παραβιάζει την κάμερα του κουδουνιού της Νάνσι Γκάθρι λίγο πριν την απαγωγή της.

Ωστόσο, δείγματα DNA που ελήφθησαν από ένα γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της και έμοιαζε με το ζευγάρι που εθεάθη να φοράει ο κακοποιός δεν κατάφεραν να βρουν αντιστοιχία με γνωστά γενετικά προφίλ σε μια εθνική βάση δεδομένων.

Η Σαβάνα Γκάθρι αργότερα είπε ότι η οικογένειά της εξακολουθούσε να ελπίζει ότι η μητέρα της ήταν ζωντανή, ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι «μπορεί να έχει ήδη φύγει».

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