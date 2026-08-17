Matthew McConaughey: Το τραγούδι που τον έκανε να… κόψει την κάνναβη

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Μια διαφορετική εμπειρία με ένα τραγούδι της Τζάνετ Τζάκσον ήταν αρκετή για να κάνει τον Μάθιου ΜακΚόναχι να σταματήσει να καπνίζει κάνναβη.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, το «That’s the Way Love Goes» έχει ένα ιδιαίτερο νόημα για τον ίδιο, καθώς το έχει συνδέσει με ένα περιστατικό που έζησε πριν από μερικά χρόνια.
«Τι ωραία, χαλαρή, γκρουβάτη μελωδία. Είναι επίσης ο λόγος που σταμάτησα να καπνίζω χόρτο» είπε. Ο ΜακΚόναχι εξήγησε, ότι το περιστατικό συνέβη «περίπου την εποχή που το χόρτο άρχισε να γίνεται πιο διαδεδομένο», με αποτέλεσμα, όπως περιέγραψε, να είναι πολύ πιο δυνατό από αυτό που γνώριζε μέχρι τότε.
Περιγράφοντας τη διαφορά που είχε παρατηρήσει, σημείωσε: «Πολλοί από εσάς δεν θυμάστε, αλλά παλιά μπορούσες να στρίψεις ένα τσιγάρο, να καπνίσεις, να το δώσεις γύρω-γύρω, όλοι γελούσαν, πεινούσαν και ίσως έφευγε κάποιος για να αγκαλιαστεί για λίγη ώρα. Μετά άρχισε να εμφανίζεται κάτι άλλο, το οποίο με μία τζούρα, οι παράλληλες ιστορίες μπορούσαν να γίνουν ανεξέλεγκτες και οι άνθρωποι να καταρρεύσουν».
Ο ηθοποιός θυμήθηκε πως το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη τη βραδιά των γενεθλίων του, όταν κατευθυνόταν προς το πάρτι που είχε οργανώσει. Όπως δήλωσε, πριν φύγει ένας φίλος του, του έδωσε ένα τσιγάρο με κάνναβη, λέγοντάς του: «Εδώ, φίλε. Πάρε λίγο από αυτό, είναι σούπερ διασκεδαστικό». Ο ΜακΚόναχι πρόσθεσε ότι κάπνισε μέσα στο αυτοκίνητο και κατάλαβε αμέσως ότι «δεν ήταν σαν την κάνναβη που είχα καπνίσει πριν».
Στη συνέχεια, περιέγραψε την αλλόκοτη επίδραση που είχε, λέγοντας: «Άκουσα το “That’s the Way Love Goes” της Τζάνετ Τζάκσον 24 φορές στη σειρά». Ο ίδιος εξήγησε ότι, όταν τελικά βγήκε από το αυτοκίνητο για να μπει στο πάρτι, αυτό είχε ήδη τελειώσει και όλοι οι καλεσμένοι είχαν φύγει.
Φέρνοντας στη μνήμη του το περιστατικό, σχολίασε: «Κάθισα στο γ@μ@μ@ν@ αυτοκίνητο ακούγοντας το “That’s the Way Love Goes” 24 φορές, επειδή τότε πίστευα ότι αυτό ήταν πιο σημαντικό από το να πάω στο πάρτι γενεθλίων μου. Λατρεύω το τραγούδι, δεν λάτρεψα το χόρτο». Παρά την αρνητική σύνδεση που απέκτησε με την κάνναβη, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να αγαπά το τραγούδι: «Ακόμα μου αρέσει η μελωδία, όμως».
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