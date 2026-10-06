Ανδρουλάκης για συνεργασία με Νέα Δημοκρατία: «Η πολιτική αλλαγή είναι το μόνο σενάριο που υπάρχει στο μυαλό μου»

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκραρία και επανέλαβε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εκλογές.

«Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στην εκπομπή «ΕΥΘΕΩΣ» της ΕΡΤ με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ερωτηθείς αν απορρίπτει τα σενάρια κυβέρνησης ηττημένων επέμεινε ότι «για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα».

Αμφίπλευρη διεύρυνση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει τον αγώνα της κοινωνικής διεύρυνσης». Στην παρατήρηση δε ότι η διεύρυνση του κόμματος είναι προς τα αριστερά απάντησε ότι η διερύνηση είναι αμφίπλευρη.

Γιατί δεν θα ψηφίσει τη ρύθμιση 120 δόσεων

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις και εξέφρασε την αντίθεσή του με το επιτόκιο που δεν πρέπει να είναι 5,8%, αλλά 3%, αλλά και με το γεγονός ότι δεν πρέπει να «αφορά μόνο αυτούς που είναι σε 72 δόσεις, αλλά και αυτούς που είναι στις 48 και στις 24 και περνάνε δύσκολα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει όραμα, έχει πολιτικό προσωπικό και δεν έχει εξαρτήσεις. Και νομίζω ότι αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί, η χώρα μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με σεβασμό στον πολίτη και στις αγωνίες του και όχι να έχουμε ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, το οποίο να γεννά διαφθορά συνεχώς, σπιτάκια ανακύκλωσης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, ατιμωρησία και περιφρόνηση της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή», συνέχισε.

Απαντώντας στην εκπροσώπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνη Κουφονικολάκου για το αν το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, είπε «ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή».

Κάνοντας τέλος ένα σχόλιο για την εξωτερική πολιτική, και με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών αύριο στην Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης καυτηρίασε την ρητορική περί «ήρεμων νερών», όχι γιατί είναι εναντίον τους, αλλά γιατί όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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