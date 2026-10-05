Προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την παγίδευση του Στέλιου Κούλογλου με Pegasus

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Ποινική προκαταρκτική εξέταση ξεκινά η Εισαγγελία με αντικείμενο την μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό, Pegasus τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023.

Σύμφωνα με την μήνυση, η επιμόλυνση του κινητού του κ. Κούλογλου έγινε κατά το διάστημα που συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Predator και Pegasus.

Η μήνυση του πρώην ευρωβουλευτή που τίθεται υπό εισαγγελική έρευνα, στρέφεται ονομαστικά κατά των νομίμων εκπροσώπων- υπευθύνων της ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του επίμαχου λογισμικού, των οποίων ζητά τη δίωξη για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος που αφορούν παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών, παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα καθώς και της παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση θα καλέσει άμεσα σε κατάθεση ως πρώτο μάρτυρα τον Στέλιο Κούλογλου.

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