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05.10.2026 13:58

Σάκης Αρναούτογλου για Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής: «Άλλοι κανόνες για τον Έλληνα παραγωγό, άλλοι για τις εισαγωγές;»

05.10.2026 13:58
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Την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ, ενός εμβληματικού προϊόντος της Ελληνικής παραγωγής με ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, φέρνει με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας και σε συνεργασία με τον Βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολο Πάνα.

Η Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής είναι κατοχυρωμένη ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για εκατοντάδες παραγωγούς, αλλά και για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εξαγωγής της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο ευρωπαϊκός κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι δημιουργείται ένα κρίσιμο ζήτημα ισότιμων όρων ανταγωνισμού: οι Έλληνες και Ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη φυτοπροστασία, το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα, με αντίστοιχο κόστος παραγωγής.

Όπως τονίζει, η ευρωπαϊκή προστασία ενός προϊόντος ΠΟΠ δεν μπορεί να εξαντλείται στην προστασία της ονομασίας του.

Πρέπει να αφορά και την οικονομική βιωσιμότητα των ανθρώπων που το παράγουν.

Για τον λόγο αυτό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την επίδραση των εισαγωγών επιτραπέζιας ελιάς από τρίτες χώρες στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών και να εξετάσει εάν απαιτείται μεγαλύτερη αμοιβαιότητα στους όρους παραγωγής και εμπορίου.

Παράλληλα, θέτει ευθέως το ζήτημα πιθανών ρητρών διασφάλισης ή άλλων μέτρων εμπορικής άμυνας, εφόσον τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς το δικαιολογούν.

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα έχει όμως και το ερώτημα που απευθύνει μέσω της Επιτροπής προς την Ελληνική πλευρά:

Έχει η Ελληνική Κυβέρνηση καταθέσει στις Βρυξέλλες συγκεκριμένο αίτημα, στοιχεία ή πρόταση για την προστασία της Ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και ειδικότερα της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ;

Ο Ευρωβουλευτής ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί ποια ευρωπαϊκά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση του προϊόντος, τη διείσδυσή του σε νέες αγορές και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παραμένει στον παραγωγό και στην τοπική οικονομία.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Δεν γίνεται να ζητάμε από τον παραγωγό της Χαλκιδικής να τηρεί τους αυστηρότερους κανόνες ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας και την ίδια στιγμή να τον αφήνουμε να ανταγωνίζεται προϊόντα που παράγονται με διαφορετικούς όρους. Η αμοιβαιότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι προϋπόθεση δίκαιου εμπορίου.

Και εδώ υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα προς την Κυβέρνηση: τι ακριβώς έχει ζητήσει μέχρι σήμερα στις Βρυξέλλες για την προστασία του προϊόντος; Έχει καταθέσει στοιχεία; Έχει ζητήσει μέτρα; Έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για τις εξαγωγές και την προστιθέμενη αξία ή περιμένουμε για ακόμη μία φορά να πιεστεί πρώτα ο παραγωγός για να κινηθεί το κράτος;

Η Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής είναι ΠΟΠ, είναι εξαγωγική δύναμη και είναι εισόδημα για έναν ολόκληρο τόπο. Δεν αρκεί να καμαρώνουμε για τα Ελληνικά προϊόντα όταν βρίσκονται σε μία έκθεση. Χρειάζεται σχέδιο για να τα προστατεύουμε όταν βρίσκονται απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.»

Ο κ. Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληροφορηθεί:

  1. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει την επίδραση των εισαγωγών επιτραπέζιας ελιάς από τρίτες χώρες στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών και την ανάγκη μεγαλύτερης αμοιβαιότητας στους όρους παραγωγής και εμπορίου.
  2. Εάν έχει εξετάσει κατά πόσο οι εισαγωγές και οι επιπτώσεις τους δικαιολογούν ρήτρες διασφάλισης ή άλλα μέτρα εμπορικής άμυνας και εάν έχει λάβει από την ελληνική κυβέρνηση σχετικό αίτημα, στοιχεία ή πρόταση για την προστασία του κλάδου.
  3. Ποια συγκεκριμένα εργαλεία προτίθεται να αξιοποιήσει για την προστασία, την προώθηση και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ, ιδιαίτερα σε νέες διεθνείς αγορές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Προστασία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ

Η Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής, κατοχυρωμένη ως ΠΟΠ, αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της ΕΕ και βασική πηγή εισοδήματος για παραγωγούς και επιχειρήσεις μεταποίησης.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ο ανταγωνισμός από επιτραπέζιες ελιές τρίτων χωρών, ενώ οι Ευρωπαίοι παραγωγοί καλούνται να τηρούν αυστηρές απαιτήσεις φυτοπροστασίας, περιβάλλοντος, ασφάλειας, ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος παραγωγής.

Η προστασία ενός ευρωπαϊκού προϊόντος ΠΟΠ προϋποθέτει όχι μόνο την προστασία της ονομασίας του, αλλά και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και οργανωμένη ενίσχυση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Προτίθεται να αξιολογήσει την επίδραση των εισαγωγών επιτραπέζιας ελιάς από τρίτες χώρες στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών και την ανάγκη μεγαλύτερης αμοιβαιότητας στους όρους παραγωγής και εμπορίου;
  2. Έχει εξετάσει εάν οι εισαγωγές και οι επιπτώσεις τους δικαιολογούν ρήτρες διασφάλισης ή άλλα μέτρα εμπορικής άμυνας και έχει λάβει από την ελληνική κυβέρνηση σχετικό αίτημα, στοιχεία ή πρόταση για την προστασία του κλάδου;
  3. Ποια συγκεκριμένα εργαλεία προτίθεται να αξιοποιήσει για την προστασία, προώθηση και αύξηση της προστιθέμενης αξίας της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ, ιδιαίτερα σε νέες διεθνείς αγορές;

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