Μητσοτάκης σε πρόεδρο Λιθουανίας: Υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής – Μήνυμα για SAFE και Τουρκία

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της συλλογικής προστασίας της κυριαρχίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα απαιτεί τον σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας των κρατών-μελών χωρίς προϋποθέσεις.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία ώστε οι κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των συνόρων και εξέφρασε ικανοποίηση για τη στήριξη της ελληνικής πρότασης περί μηχανισμού έκτακτης ανάγκης.

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Τη σημασία της συλλογικής προστασίας της κυριαρχίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και στο μεταναστευτικό.

«Η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη»

Στις κοινές δηλώσεις με τον Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ευρωπαϊκής και νατοϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας.

Όπως ανέφερε, «η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Λιθουανία, σημείωσε ότι η χώρα «γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη», προσθέτοντας ότι ακριβώς για τον λόγο αυτό «επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης».

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως ευρύτερο στόχο τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, συνδέοντάς τον άμεσα με την ενίσχυση της άμυνας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

«Αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε την ένωση της ελευθερίας και της ευημερίας, ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της», τόνισε.

Μήνυμα για το SAFE και τη συμμετοχή τρίτων χωρών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στους όρους υπό τους οποίους μπορούν τρίτες χώρες να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι η πρόσβαση σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να παρέχεται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Η συμμετοχή τρίτων σε προγράμματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που στηρίζονται σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν γίνεται να είναι χωρίς όρους. Για να ενταχθεί κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών-μελών της ΕΕ χωρίς αστερίσκους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκή ευελιξία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να δοθεί στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μεγαλύτερο περιθώριο για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση.

Όπως είπε:

απαιτείται «μια λελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία», ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

η στήριξη αυτή μπορεί να βασιστεί στον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο,

πριν από λίγες ημέρες απέστειλε σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

στόχος είναι να υπάρξει κοινή και έγκαιρη ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα.

«Γι’ αυτό και προ ημερών, με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι, αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μία και έγκαιρη αντίδραση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταναστευτικό: «Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας»

Στο επίκεντρο των δηλώσεων βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει με σαφήνεια ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα για την τοποθέτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω της οποίας, όπως είπε, στηρίζεται η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, σύμφωνα με την ελληνική πρόταση, θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών και καταστάσεων αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης.

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