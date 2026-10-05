Μητσοτάκης σε πρόεδρο Λιθουανίας: Υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής – Μήνυμα για SAFE και Τουρκία

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Τη σημασία της συλλογικής προστασίας της κυριαρχίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και στο μεταναστευτικό.
Στις κοινές δηλώσεις με τον Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ευρωπαϊκής και νατοϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας.
Όπως ανέφερε, «η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή».
Αναφερόμενος ειδικότερα στη Λιθουανία, σημείωσε ότι η χώρα «γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη», προσθέτοντας ότι ακριβώς για τον λόγο αυτό «επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης».
Ο πρωθυπουργός έθεσε ως ευρύτερο στόχο τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, συνδέοντάς τον άμεσα με την ενίσχυση της άμυνας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.
«Αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε την ένωση της ελευθερίας και της ευημερίας, ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της», τόνισε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στους όρους υπό τους οποίους μπορούν τρίτες χώρες να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.
Χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι η πρόσβαση σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να παρέχεται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
«Η συμμετοχή τρίτων σε προγράμματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που στηρίζονται σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν γίνεται να είναι χωρίς όρους. Για να ενταχθεί κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών-μελών της ΕΕ χωρίς αστερίσκους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να δοθεί στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μεγαλύτερο περιθώριο για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση.
Όπως είπε:
«Γι’ αυτό και προ ημερών, με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι, αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μία και έγκαιρη αντίδραση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο επίκεντρο των δηλώσεων βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει με σαφήνεια ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».
Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα για την τοποθέτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω της οποίας, όπως είπε, στηρίζεται η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης.
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, σύμφωνα με την ελληνική πρόταση, θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών και καταστάσεων αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης.
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