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Ο Τεαχόνγκ Κιμ, ο 39χρονος Κορεάτης που κατάφερε να γίνει viral στα social media τραγουδώντας Κατερίνα Λιόλιου, επέστρεψε στη δημοφιλή πλατφόρμα, αυτή τη φορά ερμηνεύοντας το «Σαν Ήμουνα Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αναρτήσεις του με τα τραγούδια «Παγκόσμια Ημέρα του Ψεύτη» και «Λογαριασμός» έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας αμέτρητα like και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να δηλώνουν ενθουσιασμένοι από το γεγονός ότι αν και ο Κιμ δεν μιλά ελληνικά, ωστόσο, ερμηνεύει με ιδιαίτερη άνεση κομμάτια Ελλήνων καλλιτεχνών.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε, ο Κορεάτης βρίσκεται και πάλι στη θέση του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητό του, ερμηνεύοντας το «Σαν Ήμουνα Παιδί».

«Στη μνήμη του σπουδαίου μουσικού Γιώργου Μαζωνάκη. 4/3/1972 – 9/9/2026 Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια και αγάπη σε όλους τους Έλληνες από την Κορέα» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενες δημοσιεύσεις του, ο Κορεάτης τραγουδάει τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου, συγκεντρώνοντας πάνω από 300 χιλιάδες προβολές.

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