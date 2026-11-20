Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ισχυρίζεται ότι δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στο πρόσφατο παρελθόν, με τον παρουσιαστή να υποστηρίζει ότι ο μουσικός τού έστελνε φωτογραφίες με όπλα και «τον ρωτούσε με ποιο θέλει να πεθάνει».

Όπως είπε, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται δημοσίως στο εν λόγω περιστατικό, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς δεν θεώρησε ότι όντως κινδυνεύει.

Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη (19/11) έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», έπειτα από εισαγγελική παραγγελία συγγενικών του προσώπων.

«Θέλω να πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί και θα το πω τώρα που προφανώς δεν μας βλέπει. Εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα της συγγραφής βιβλίου για τον εαυτό του, που κομμάτια του βιβλίου αφορούσαν και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, από τον αδερφό της Αλίκης, τον Αντώνη Βουγιουκλάκη. Εκεί υπήρχε μια μανούρα. Από τη μία πλευρά είναι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με τον κύριο Δελαπόρτα που θέλουν να κάνουν έλεγχο των πνευματικών δικαιωμάτων και να κάνουν κάποιες παραστάσεις κλπ… Από την άλλη, ο αδερφός της Αλίκης, Αντώνης Βουγιουκλάκης, λέει ότι εγώ κάνω βιβλίο για μένα, κομμάτι της ζωής μου είναι η Αλίκη, άρα μιλάω για μένα, μιλάω και για την Αλίκη» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και πρόσθεσε:

«Όταν παρουσιάσαμε αυτό το θέμα, δέχθηκα το βράδυ κάποια απειλητικά μηνύματα, το λέω δημόσια για πρώτη φορά, από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Τα οποία απειλητικά μηνύματα ήταν κάποια όπλα… Δεν πήγα στην αστυνομία, παρόλο που με συμβούλευσε και ο Σταύρος Μπαλάσκας να πάω στην αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Ήταν δύο μέρες πριν τον βάλουν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Κατάλαβα κι εγώ ότι έχει θέμα το παιδί και θεώρησα ότι όλα αυτά δεν θα τα πραγματοποιήσει. Στα μηνύματα αυτά μου έστελνε φωτογραφίες όπλων, μου έγραφε τους τύπους των όπλων και μου έλεγε “είναι δεδομένο ότι θα σε δολοφονήσουμε, επέλεξε με ποιο όπλο θέλεις να πεθάνεις”. Καλώς ή κακώς δεν πήγα στην αστυνομία. Αν πήγαινα, θα έπρεπε να τον συλλάβουν. Μία μέρα μετά ανεβάζει αυτό το ακατάληπτο βίντεο και λίγες μέρες μετά τον πήγαν στην ψυχιατρική κλινική» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόρενς: Αποκάλυψε ότι έκανε ανόρθωση στήθους και έδειξε το αποτέλεσμα στην τηλεόραση – «Είναι ολοκαίνουργια» (Video)

Ριάνα: Φωτογραφήθηκε γυμνή, αγκαλιά με την κόρη της για καμπάνια της Dior (Video/Photos)

Η Σίντνεϊ Σουίνι υποδέχεται τα Χριστούγεννα με σέξι διάθεση (Photos)