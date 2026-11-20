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Αμερικανίδα δικαστής στη Φλόριντα έκρινε χθες τον Τόμας Μαρκλ, τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ συζύγου του πρίγκιπα Χάρι, ψυχικά ικανό να αντιμετωπίσει κατηγορίες που τον βαραίνουν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Aποδεχόμενη τα συμπεράσματα μιας διορισμένης από το δικαστήριο δικαστικής ψυχιάτρου, η Αμερικανίδα δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν έκρινε ότι ο 82χρονος Μαρκλ είναι ψυχικά ικανός να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία εις βάρος του και να συνδράμει ουσιαστικά στην υπεράσπισή του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ούτε η εισαγγελική αρχή ούτε η υπεράσπιση αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα της ψυχιατρικής αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται σε μια έκθεση 15 σελίδων και βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στην προσωπική συνέντευξη που πήρε ο γιατρός από τον Μαρκλ στη φυλακή, την περασμένη εβδομάδα.

Στις 5 Νοεμβρίου, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Μαρκλ για ένα κακούργημα που αφορά την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του FBI που κατατέθηκε μαζί με τη δικογραφία, το επίμαχο υλικό —στο οποίο περιλαμβάνονται δύο φωτογραφίες με άσεμνο περιεχόμενο, όπου ο Μαρκλ ποζάρει με ένα γυμνό ανήλικο κορίτσι, καθώς και άλλες εικόνες του ίδιου με ημίγυμνα ή γυμνά παιδιά— εντοπίστηκε σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες.

Σχολιάζοντας την υπόθεση κατά τη σύλληψη του Μαρκλ, στις 6 Νοεμβρίου, σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Φλόριντα, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι ο Μαρκλ «είχε βάλει στο στόχαστρο αθώα παιδιά και επιδίωξε να τους κλέψει την αθωότητα μέσα από τις εγκληματικές του πράξεις».

Η απόφαση της δικαστή Γκρίφιν ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου της ικανότητας του κατηγορουμένου, η οποία είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ίδιας μετά την πρώτη εμφάνιση του Μαρκλ ενώπιον του δικαστηρίου την ημέρα της σύλληψής του.

Διατάσσοντας την ψυχιατρική εξέταση του κατηγορουμένου, η Γκρίφιν ανέφερε ότι διέκρινε «βάσιμους λόγους» να πιστεύει ότι ο Μαρκλ αντιμετώπιζε κάποια νοητική ανεπάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη του ηλικία και το γεγονός ότι «δεν μπορούσε να ανακαλέσει πληροφορίες» κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, την ημέρα της σύλληψής του.

Η δικαστική ψυχίατρος Έιμι Γεροδήμου, η οποία διενήργησε την αξιολόγηση, σημείωσε στην έκθεσή της ότι ο Μαρκλ φαίνεται να πάσχει από «μείζονα νευρογνωστική διαταραχή», πιθανόν ως αποτέλεσμα μιας ήπιας αγγειακής νόσου. Διαπίστωσε επίσης ότι είναι πιθανό ο ίδιος να «υπερέβαλε ως προς τα ελλείμματά του» όταν του ζητήθηκε να αναφέρει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Η ψυχίατρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος «διαθέτει επαρκή ικανότητα, κατά το παρόν στάδιο, να κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του, καθώς και να συνδράμει ουσιαστικά στην υπεράσπισή του» — γεγονός που συνιστά το νομικό κριτήριο βάσει του οποίου ένας κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση κρίνεται ικανός να δικαστεί.

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