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Έκρηξη αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) κοντά στο χωριό Χμιέλεκ στην ανατολική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από πύραυλο ή ένοπλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 06:35 τοπική ώρα, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης.

An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων διερευνά το ενδεχόμενο παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου.

Προηγουμένως, η πολωνική αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας γνωστοποίησε πως το αεροδρόμιο στο Ρζέζοφ διέκοψε τις δραστηριότητές του, εξαιτίας της κινητοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών και εκκενώθηκε ο πύργος ελέγχου.

Η πολωνική πολεμική αεροπορία έκανε γνωστό ότι διεξάγει προληπτικές επιχειρήσεις, σε απάντηση για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης, όταν σημαντικός αριθμός πυραύλων cruise κατευθύνονταν προς τις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι έχει ενημερωθεί από υπουργούς για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, όμως επισήμανε ότι πλέον δεν υπάρχει εναέρια απειλή.

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