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Το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των επαφών μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εντείνει τις πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση νέας επιχείρησης κατά της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός, αποφεύγοντας προς το παρόν να δεσμευτεί για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο Νετανιάχου φέρεται να έχει δηλώσει σε πρόσφατες συναντήσεις με κορυφαίους υπουργούς και αξιωματούχους ασφαλείας ότι μια νέα επιχείρηση κατά του Ιράν είναι «αναπόφευκτη». Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει να εξασφαλίσει την αμερικανική συμμετοχή σε μια στρατιωτική εκστρατεία που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ισραηλινός ανώτερος αξιωματικός, τον οποίο επικαλείται το δίκτυο χωρίς να κατονομάζει, υποστήριξε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχουν ήδη ανταλλάξει και εγκρίνει επιχειρησιακά σχέδια. «Το ζήτημα είναι ο χρόνος», φέρεται να ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές αναμένουν πλέον την τελική απόφαση του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ζήτησε από το Πεντάγωνο και τις υπηρεσίες πληροφοριών να αξιολογήσουν τις πιθανές αντιδράσεις της Τεχεράνης σε περίπτωση νέας επίθεσης. Όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων, η Ουάσιγκτον εξετάζει ειδικότερα εάν υπάρχει τρόπος να πληγεί το Ιράν χωρίς να ακολουθήσουν εκτεταμένα αντίποινα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

«Δεν βιάζομαι να λάβω κάποια απόφαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις θα αξιολογηθούν μετά την έναρξη του νέου έτους.

Ο Τραμπ ακύρωσε επανειλημμένα προγραμματισμένες επιθέσεις

Σύμφωνα, επίσης, με το Κανάλι 12, τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ φέρεται να ακύρωσε επανειλημμένα προγραμματισμένα πλήγματα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε θέσει τα στρατιωτικά του συστήματα σε κατάσταση ετοιμότητας, αναμένοντας την αμερικανική επέμβαση. Ισραηλινές πηγές εκτιμούν ότι η πιθανότητα νέας στρατιωτικής δράσης παραμένει στο τραπέζι, με το Τελ Αβίβ να περιμένει το αμερικανικό «πράσινο φως».

Την ίδια στιγμή, στην Ουάσιγκτον υπάρχουν επιφυλάξεις για τις επιδιώξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Αμερικανός αξιωματούχος, που περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του Τραμπ, φέρεται να εκτίμησε ότι οι πιέσεις του Νετανιάχου ενδέχεται να συνδέονται και με τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, καθώς ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση της κοινοβουλευτικής του ισχύος, με τον Άιζενκοτ να είναι σε διαδικασία συζητήσεων για κυβερνητικό συνασπισμό.

Σε νεότερο δημοσίευμά της, η ισραηλινή εφημερίδα Ynet επιβεβαιώνει ότι ο Νετανιάχου ασκεί έντονες πιέσεις στην αμερικανική πλευρά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στον Λευκό Οίκο δεν υπάρχει ομοφωνία για την επιλογή μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

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