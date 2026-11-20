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Σε μια πρωτοφανή κίνηση, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κατέσχεσαν τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα ταξιδεύοντας με το προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.

«Μας αφαιρούν προσωρινά τα τηλέφωνα για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της δημοσιογραφικής αποστολής, σύμφωνα με το The Hill. Ο Τραμπ δήλωσε στον Γκέιμπ Γκουτιέρεζ του δικτύου NBC, σε τηλεφωνική επικοινωνία: «Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και δεν θέλαμε να έχουν οι άνθρωποι μαζί τους τηλέφωνα σε στιγμές που δεν θα έπρεπε να τα έχουν· γι’ αυτό ήμασταν πολύ προσεκτικοί».

Ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε εξήγηση για τον λόγο κατάσχεσης των τηλεφώνων των δημοσιογράφων. Σύμφωνα με την παρουσιάστρια του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, η Τζένιφερ Τζέικομπς από το CBS News εξήγησε τι συνέβη με τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων.

«Για λόγους κυβερνοασφάλειας, ένα μέλος του επιτελείου του προεδρικού αεροσκάφους συνέλεξε τα προσωρινά κινητά τηλέφωνα (burner phones) που χρησιμοποιούσαν τα στελέχη του Λευκού Οίκου, προκειμένου να καταστραφούν ή να διαγραφούν τα δεδομένα τους, κατά την αναχώρησή μας από το Σεντζέν. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να τοποθετήσουν τα τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν στην Κίνα μέσα σε ειδικές θήκες (τύπου Faraday) που εμποδίζουν τη μετάδοση σήματος, μέχρι την άφιξή μας στις ΗΠΑ, οπότε και θα τους επιστρέφονταν. Εξαιρέθηκαν από τη συλλογή αυτή όσες συσκευές είχαν ήδη αφήσει οι δημοσιογράφοι μέσα σε θήκες Faraday στο προεδρικό αεροσκάφος, πριν από την άφιξή μας στην Κίνα την Τετάρτη», ανέφερε η Τζέικομπς.

«Πολλοί (αν και όχι όλοι) δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν τοποθετήσει τα επαγγελματικά και προσωπικά τους τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές και τα έξυπνα ρολόγια τους (smartwatches) σε θήκες με μεταλλική επένδυση, ώστε να αποτρέψουν τυχόν εγκατάσταση λογισμικού κατασκοπείας, παρακολούθηση ή συλλογή δεδομένων. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τις ΗΠΑ. Όσοι, ωστόσο, δεν είχαν προμηθευτεί προσωρινές συσκευές, έμειναν χωρίς κινητό τηλέφωνο», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντζέν Μπαοάν της Κίνας το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά το τέλος της τριμερούς συνάντήσής του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης του Τραμπ με τον Σι, δημοσιογράφος του Bloomberg έθεσε μια ερώτηση, με αποτέλεσμα οι κινεζικές αρχές να του απαγορεύσουν στη συνέχεια την είσοδο.

Όταν οι δημοσιογράφοι ταξίδεψαν με τον Τραμπ στην Κίνα τον Μάιο, δεν τους αφαιρέθηκαν τα τηλέφωνά τους κατά την αναχώρησή τους. Η δημοσιογραφική ομάδα ανέφερε τότε ότι οι αξιωματούχοι κατέσχεσαν όλα όσα είχαν δοθεί στους δημοσιογράφους από την κινεζική πλευρά, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων, των προσωρινών κινητών τηλεφώνων («burner phones») και των κονκαρδών της αντιπροσωπείας.

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